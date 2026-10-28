Πληρώνεις με IRIS; 7 τυχεροί κάθε μήνα κερδίζουν 1.300 ευρώ για αγορές στο σούπερ μάρκετ!

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς το IRIS Payments στις καθημερινές σου αγορές, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις.

Από τις 26 Οκτωβρίου 2026 και για ένα τρίμηνο, αν πληρώνεις με IRIS Payments στο POS χρησιμοποιώντας την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς σου, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ.

Για πρώτη φορά, επτά τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, CrediaBank, Optima bank και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων – ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη ΔΙΑΣ, σε μια κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της χρήσης του IRIS Payments στα φυσικά καταστήματα.

Τι είναι το IRIS Payments;

Το IRIS Payments είναι μια ελληνική λύση άμεσων πληρωμών, που έχει αναπτυχθεί από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Σου επιτρέπει να πραγματοποιείς πληρωμές απευθείας από τον τραπεζικό σου λογαριασμό, μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς σου, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS», η νέα καμπάνια δίνει έναν ακόμη λόγο στους καταναλωτές να επιλέγουν το IRIS Payments στις καθημερινές τους αγορές.

Πώς μπαίνεις στην κλήρωση;

Κάθε φορά που πληρώνεις στο POS με IRIS Payments, κερδίζεις μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όσο περισσότερες αγορές κάνεις με IRIS Payments, τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνεις και αυξάνεις τις πιθανότητές σου να κερδίσεις. Η διαδικασία είναι απλή: ζητάς στο ταμείο να πληρώσεις με IRIS Payments και σκανάρεις, μέσα από το mobile banking app της τράπεζάς σου, το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη του POS.

7 νικητές κάθε μήνα με έπαθλο 1.300 ευρώ

Για τους επόμενους τρεις μήνες, κάθε μία από τις επτά συμμετέχουσες τράπεζες θα αναδεικνύει μέσω κλήρωσης έναν νικητή τον μήνα, ο οποίος θα κερδίζει δωροεπιταγές σούπερ μάρκετ αξίας 1.300 ευρώ.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την καθιέρωση του IRIS Payments ως καθημερινής επιλογής πληρωμής στο φυσικό εμπόριο, ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενθάρρυνση των εμπόρων να το προτείνουν ως επιπλέον τρόπο πληρωμής, δίπλα στα μετρητά και τις κάρτες.

Η καμπάνια θα προβληθεί μέσα από συντονισμένες δράσεις επικοινωνίας των επτά τραπεζών και της ΔΙΑΣ, αναδεικνύοντας τη δυναμική της συνεργασίας του τραπεζικού οικοσυστήματος.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας.