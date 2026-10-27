Οι Thirty Seconds to Mars, που είναι ένα από τα επιδραστικότερα alternative rock συγκροτήματα των 2000s, έρχονται στην Ελλάδα.

Οι Thirty Seconds to Mars, ένα από τα επιδραστικότερα alternative rock συγκροτήματα των 2000s, έρχονται στην Ελλάδα. Την Τρίτη 11 Μαΐου 2027, το Athens Olympic

Complex υποδέχεται τους Jared και Shannon Leto στο πλαίσιο της concept περιοδείας «A Beautiful Lie vs. This Is War», σε ένα καταιγιστικό show αφιερωμένο στα δύο

albums-ορόσημα που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τους παλιούς fans του συγκροτήματος, ο Tomo Miličević επιστρέφει στους Thirty Seconds to Mars για την περιοδεία, σηματοδοτώντας μια σπάνια και πολυαναμενόμενη επανένωση επί σκηνής.

Λίγα συγκροτήματα καταφέρνουν να καθορίσουν ολόκληρες εποχές ενώ παράλληλα συνεχίζουν να εξελίσσονται στο πέρασμα των δεκαετιών, όμως οι Thirty Seconds to

Mars έχουν χτίσει την καριέρα τους κάνοντας ακριβώς αυτό. Αποτελούμενο από τους Jared Leto και Shannon Leto, το πολυπλατινένιο συγκρότημα έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και πραγματοποιεί σταθερά παγκόσμιες περιοδείες ως headliner, καθώς και εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, 30 Seconds to Mars, το 2002, πριν σημειώσει παγκόσμια επιτυχία με την κυκλοφορία του A Beautiful Lie το 2005. Η πορεία τους συνεχίστηκε με τα This Is War (2009), Love, Lust, Faith and Dreams (2013) και America (2018), το οποίο περιλάμβανε ξεχωριστά κομμάτια όπως τα «Walk on Water» και «Rescue Me». Το 2023, το συγκρότημα πραγματοποίησε μια θριαμβευτική επιστροφή με το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, It’s The End Of The World But It’s A

Beautiful Day.

Το 2026, το συγκρότημα γιόρτασε την 20ή επέτειο του A Beautiful Lie με μια ειδική επανακυκλοφορία που περιλάμβανε τέσσερα προηγουμένως ακυκλοφόρητα τραγούδια,

μεταξύ των οποίων και μια πολύαναμενόμενη ακουστική εκδοχή της μεγαλύτερης επιτυχίας τους, «The Kill».

Την κυκλοφορία συνόδευε ένα εντυπωσιακό νέο μουσικό βίντεο, το οποίο αποτύπωνε τη διαδρομή του συγκροτήματος και τη σύνδεσή τους με τους θαυμαστές τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Thirty Second To Mars έχουν λάβει πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών βραβείων MTV, ενός Billboard Music Award, καθώς και ενός τίτλου Ρεκόρ Γκίνες (Guinness World Record) για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περιοδεία στην ιστορία. Το 2023, ο Jared Leto ανακοίνωσε τη μνημειώδη περιοδεία του συγκροτήματος, Seasons World Tour 2024, ολοκληρώνοντας την πρώτη αναρρίχηση που έγινε ποτέ στο Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Οι Thirty Seconds to Mars θα επιστρέψουν στον δρόμο το 2027 με την περιοδεία Thirty Seconds to Mars presents A Beautiful Lie vs This Is War – μια παγκόσμια περιοδεία που γιορτάζει δύο από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ του συγκροτήματος. Με ημερομηνίες σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Νότια Αφρική και άλλες που πρόκειται να ανακοινωθούν, η περιοδεία είναι έτοιμη να προσφέρει στους θαυμαστές μια δυνατή, γεμάτη νοσταλγία ζωντανή εμπειρία, ριζωμένη στους δίσκους που καθόρισαν μια

ολόκληρη εποχή.

Την Τρίτη 11 Μαΐου 2027, το Athens Olympic Complex φιλοξενεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα live shows της χρονιάς. Με τη χαρακτηριστική θεατρικότητα και τη

μαγνητική σκηνική παρουσία του Jared Leto, αλλά και μια εντυπωσιακή παραγωγή, οι Thirty Seconds to Mars υπόσχονται στους fans τους μια αξέχαστη βραδιά, με τα

σημαντικότερα τραγούδια των δύο albums που έκαναν το συγκρότημα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Η προπώληση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του livenation.com.gr στις εξής φάσεις:

Η αποκλειστική προπώληση για τους εγγεγραμμένους στο mailing list των Thirty Seconds to Mars ξεκινά την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ.. Η προπώληση Spotify ξεκινά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ.. Η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ.. Τα VIP πακέτα θα είναι διαθέσιμα από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ., μέσω του livenation.com.gr.