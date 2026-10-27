Μέρι Κέιτ & Άσλεϊ Όλσεν: Πώς από το “Full House” έφτιαξαν ένα brand δισεκατομμυρίων μακριά από τη δημοσιότητα

Το 2006, οι αδερφές Όλσεν αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους την τηλεόραση και να δοκιμάσουν κάτι εντελώς διαφορετικό. 20 χρόνια μετά, το The Row έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα της πολυτελούς μόδας

Για μια ολόκληρη γενιά, η Μέρι-Κέιτ και η Άσλεϊ Όλσεν θα είναι πάντα τα δίδυμα κορίτσια του «Full House». Οι ταινίες «It Takes Two» και «Passport to Paris» ήρθαν για να συμπληρώσουν την εικόνα τους ως δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της pop κουλτούρας των ’90s και των αρχών των 00s. Και μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να περιμέναμε ότι η πορεία τους στο Χόλιγουντ θα ήταν λαμπρή, εκείνες, όμως, είχαν άλλα σχέδια. Το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους δεν γράφτηκε στα κινηματογραφικά πλατό κι αν κρίνουμε από την επιτυχία τους, ορθώς έπραξαν.

Μετά την τελευταία κοινή εμφάνισή τους στο «New York Minute», το 2004, οι δύο αδελφές άρχισαν να απομακρύνονται σταδιακά από την υποκριτική, αναζητώντας νέους τρόπους να εκφραστούν δημιουργικά. Το 2006, σε ηλικία μόλις 20 ετών, έκαναν το πρώτο προσωπικό επιχειρηματικό βήμα, ιδρύοντας το δικό τους fashion brand, The Row.

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