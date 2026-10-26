Κάθεστε; Η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε μέρος της στολής της για το Halloween - Και είναι κάπως αηδιαστική

Αν ένα πράγμα περιμένουμε κάθε χρόνο το Halloween, είναι να δούμε τι σκέφτηκε να ντυθεί (πάλι) η Χάιντι Κλουμ για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Φέτος, μας έδωσε ένα preview πριν τη μεγάλη αποκάλυψη.

Είναι η Χάιντι Κλουμ η βασίλισσα του Halloween; Είναι! Μας εκπλήσσει κάθε χρόνο με τις custom made επιλογές της; Μας εκπλήσσει. Περιμένουμε και φέτος πώς και πώς να δούμε τι θα φορέσει; Η αλήθεια είναι πως δεν το είχαμε στον νου μας μέχρι που αποφάσισε να δώσει στους followers της λίγο «τυράκι», εξάπτοντας τη φαντασία τους για την επιλογή στολής που θα κάνει φέτος.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το Halloween 2026 έχει ξεκινήσει (γιορτάζεται παραδοσιακά την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου) η Χάιντι Κλουμ δεν θα μπορούσε μείνει αμέτοχη. Το μοντέλο λατρεύει τη συγκεκριμένη γιορτή και κάθε χρόνο αρχίζει από νωρίς τις προετοιμασίες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη ημέρα. Η στολή της αποτελεί κάθε φορά έκπληξη, με την ίδια να ανεβάζει τον πήχη όλο και πιο ψηλά.

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