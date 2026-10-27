Η Σοφία Βεργκάρα φημολογείται ότι είναι ζευγάρι με έναν από τους πιο όμορφους άνδρες - Μεγάλο "ναι" σε αυτή τη σχέση

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το TMZ θέλουν τη Σοφία Βεργκάρα να έχει προχωρήσει στη ζωή της, μετά το διαζύγιό της από τον Τζο Μανγκανιέλο

Η Σοφία Βεργκάρα και ο Νταν Ρέινολντς εθεάθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο να απολαμβάνουν ένα γεύμα μαζί και πυροδότησαν τις φήμες για πιθανή σχέση τους. Μάλιστα, πηγή από το περιβάλλον τους αποκαλύπτει στο People ότι η ηθοποιός και ο τραγουδιστής συναντήθηκαν με φίλους σε ένα «φιλικό ομαδικό δείπνο» στο Λος Άντζελες.

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