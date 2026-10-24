Γιάννης Μπέζος: «Δεν θυμάμαι ποτέ τα παλιά, τα σιχαίνομαι, νομίζουμε είναι το μέλλον, φρίκη»

Για την καλλιτεχνική του πορεία, τα απωθημένα που δεν έχει, αλλά και την προσκόλληση των Ελλήνων στο παρελθόν μίλησε ο Γιάννης Μπέζος.

Για το νέο του θεατρικό εγχείρημα, σε μουσική του Κωστή Μαραβέγια, μίλησε ο Γιάννης Μπέζος στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

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