Γιάννης Μπέζος: «Δεν θυμάμαι ποτέ τα παλιά, τα σιχαίνομαι, νομίζουμε είναι το μέλλον, φρίκη»
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Για την καλλιτεχνική του πορεία, τα απωθημένα που δεν έχει, αλλά και την προσκόλληση των Ελλήνων στο παρελθόν μίλησε ο Γιάννης Μπέζος.
Για το νέο του θεατρικό εγχείρημα, σε μουσική του Κωστή Μαραβέγια, μίλησε ο Γιάννης Μπέζος στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
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