Κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) από την ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε, εκπέμποντας «κόκκινο» συναγερμό για 4 περιοχές.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (26-10-2026) από την ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε σήμερα (27/10) σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

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