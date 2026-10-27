Υπόθεση Χωριάτικο: «Κράτος εν κράτει» η παρέα Γιαννακόπουλου στη Ρόδο

«Σήκωσαν» πάνω από 10 άτομα στο νησί τα στελέχη του FBI

Τα τελευταία χρόνια το νησί της Ρόδου είχε αρχίσει να θυμίζει αρκετά τη Μύκονο όσον αφορά την... αναπτυξιακή του πορεία. Με όχι και ιδιαίτερα δημοκρατικές πρακτικές και ρίχνοντας στη μάχη «φουσκωτούς», οι αρχηγοί της οικονομίας του νησιού κατάφερναν να αποκτούν όλο και ένα μεγαλύτερη περιουσία και εξουσία.

Άλλες φορές με ξύλο εντός του δημαρχείου και άλλες φορές με εκβιασμούς και εκφοβισμούς όπως καταγγέλλουν κάτοικοι του νησιού.

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