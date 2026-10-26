Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε (ξανά) τα όρια - Σχολίασε το σώμα της Nicki Minaj και μετά προσπάθησε να τα μαζέψει

Επιμέλεια:  Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε (ξανά) τα όρια - Σχολίασε το σώμα της Nicki Minaj και μετά προσπάθησε να τα μαζέψει
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Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τα οπίσθια της Nicki Minaj κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης και μετά ζήτησε συγγνώμη.

Ο Ντόναλντ Τράμπ και η Nicki Minaj έχουν δημιουργήσει μία αρκετά ιδιαίτερη σχέση. Η γνωστή τραγουδίστρια έχει στηρίξει δημόσια τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε πολλές συνεντεύξεις της.

Ωστόσο, τώρα ήρθε η ώρα και ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά με τη Nicki Minaj. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν, το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τράμπ έκανε ένα αυθόρμητο σχόλιο για την τραγουδίστρια, με την οποία ταξίδεψε με το Air Force One μέχρι την αρένα McMorran Place, στο Πορτ Χιούρον.

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