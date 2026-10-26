Ο SAROS: Zenith Update διαθέσιμο τώρα χωρίς επιπρόσθετο κόστος

Μέσω του PlayStation Blog, η Housemarque ανακοίνωσε πως το SAROS: Zenith update είναι διαθέσιμο, χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

Το update περιλαμβάνει νέες λειτουργίες παιχνιδιού και επιλογές προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανόμενων:

Eclipse Layers: Μια λειτουργία New Game+ που ξεκλειδώνεται μετά την ολοκλήρωση του SAROS. Κάθε Eclipse Layer προσφέρει μια πιο έντονη εκδοχή του παιχνιδιού με τροποποιημένους κανόνες. Οι παίκτες επιλέγουν ένα σετ Carcosan Modifiers για να προσαρμόσουν την πρόκληση.



Στέμμα και Οράματα: Κατά τη διάρκεια των Eclipse Layers, ο Arjun φοράει ένα στέμμα που μεγαλώνει καθώς οι παίκτες αντιμετωπίζουν περισσότερες δοκιμασίες και αυξάνεται το Modifier Balance τους. Το στέμμα αποτελεί επίσης το κλειδί για τα Οράματα, ένα νέο συλλεκτικό αντικείμενο που βρίσκεται στο Eclipse Layers. 12 Οράματα βρίσκονται διάσπαρτα στην Carcosa και έχουν τη μορφή τοιχογραφιών και μηνυμάτων χαραγμένων σε πέτρα.



Overlord Rush: Μια νέα λειτουργία όπου οι παίκτες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν γρήγορα τους ισχυρούς Overlords από το κύριο παιχνίδι, ενώ ανταγωνίζονται με φίλους και παίκτες από όλο τον κόσμο σε έναν ενσωματωμένο πίνακα κατάταξης.

Νέα modifier, επιλογές προσβασιμότητας, και πολλά ακόμη: 10 νέα Protection Modifiers, 10 νέα Trial Modifiers, νέα Τρόπαια, Slow Game Speed και Auto-fire επιλογές προσβασιμότητας και λειτουργεία στόχευσης με αισθητήρα κίνησης.