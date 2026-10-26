No Limits 2026: Ελλάδα εναντίον Περσίας στο PAOK Sports Arena με εκρηκτικές μάχες

Το No Limits γιορτάζει 20 χρόνια στις 22 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με κορυφαίες μάχες και αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο.

Εάν η επιτυχία μιας διοργάνωσης μπορεί να κριθεί και από την Συνέντευξη Τύπου, τότε 22 Νοεμβρίου στο μεγαλύτερο στάδιο της Βορείου Ελλάδος, PAOK Sports Arena, όπου θα διεξαχθεί το επετειακό No Limits (20 χρόνια του μακροβιότερου θεσμού μαχητικών τεχνών), με αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο και θέμα Ελλάδα εναντίον Περσίας…αναμένεται μια εκρηκτική και απόλυτα πετυχημένη βραδιά !



Παρουσία δημοσιογράφων και εκπροσώπων όλων των μεγάλων συλλόγων της Μακεδονίας, τοποθετήθηκε η διοργανώτρια και παρουσιάστρια του θεσμού Γεωργία Μπιτάκου και οι κεντρικοί πρωταγωνιστές, μιας αγωνιστικής κάρτας που διαμορφώθηκε με συναρπαστικά derby από την αρχή μέχρι το τέλος!



Η κα Μπιτάκου αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ανέλαβε την παραγωγή, αφήγηση και σκηνοθεσία με τη συμμετοχή των Μαχητών, πραγματοποιώντας γυρίσματα σε Αμφίπολη , Πέλλα, Μιέζα, Βεργίνα, Δίον , Κονταριώτισσα και απηύθηνε κάλεσμα στην πρεμιέρα 31/10 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης(ελεύθερη είσοδος).



Στην συνέχεια προλόγησε τις κεντρικές μάχες της διοργάνωσης, ξεκινώντας από το main fight ανάμεσα στον αήττητο Μακεδόνα πυγμάχο του No Limits, Νίκο “the Grexican”Αβραμίδη και τον Πέρση, γνωστό ως «Τάισον της Ανατολής» και Νο 64 παγκοσμίως, Meysam Gheshlaghi που θα αγωνιστούν για την ζώνη «Μέγας Αλέξανδρος» του No Limits.



Χαρακτήρισε τη μάχη αυτή πολύ δύσκολη και συνεχάρη τον Αβραμίδη για την αποδοχή της τεράστιας αυτής πρόκλησης.



Στη συνέχεια ο Σεραίος πυγμάχος επιβεβαίωσε πως μπαίνει στην πιο δύσκολη μάχη της καριέρας του, δήλωσε πως ο Πέρσης έρχεται από πόλεμο(Ιράν) για να μπει σε πόλεμο και πως δεν πρόκειται να επιτρέψει να φύγει η ζώνη από την Ελλάδα αντίθετα πως δεν επιδιώκει απλή επικράτηση αλλά νίκη με νοκ αουτ .



Στο co main fight της διοργάνωσης, ο κάτοχος του τίτλου στο Kick Boxing, Χρήστος non stop Αβραμίδης, που καλείται να διατηρήσει τον τίτλο απέναντι στον διεκδικητή Κρητικό μαχητή Νίκο Ταβλαδάκη, που προπονείται στην Αθήνα, δήλωσε πως όπως όλες οι μάχες του και αυτή θα ολοκληρωθεί νωρίς και πως στόχος του είναι να ξεσηκώσει το στάδιο με ένα θεματικό νοκ αουτ.



Στο επόμενο co main fight παρόντες ήταν και οι δύο πυγμάχοι στην αίθουσα, με την εκρηκτική και αληθινή λεκτική αψιμαχία έδειξαν πως 22/11 θα ακολουθήσει ότι υποσχέθηκαν, τέσσερις γύροι φωτιά.



Ο πρωταθλητής Ελλάδος Χάρης Τσαουσίδης, που σίγουρα υπερτερεί σε εμπειρία, πιστεύει πως ο αγώνας απέναντι στον πρόσφατα αφιχθέντα από την Αγγλία , Alessandro Gati δεν θα φτάσει στους 4 γύρους ενώ ο Αλβανικής καταγωγής πυγμάχος τον κάλεσε να διατηρήσει το επιθετικό κλίμα που δημιούργησε και τόνισε πως δεν μπαίνει στο No Limits για ένα απλό αγώνα αλλά για μια θεαματική,επίπονη και ξεκάθαρη κυριαρχία.



Όλες οι μάχες και αυτές του πρώτου μέρους μεταξύ αθλητών των καλύτερων συλλόγων της Μακεδονίας, θα είναι αληθινά ντέρμπι και άξια της 20ετους προσφοράς του θεσμού.



Η διοργανώτρια ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, καθως και την αντιδήμαρχο αθλητισμού κα Κυριακή Γιαννακίδου για την αμέριστη αγάπη και υποστήριξή τους στο όραμα του θεσμού και ευχήθηκε σε όλους καλή προετοιμασία στην τελική ευθεία, με στόχο 22 Νοεμβρίου να γεμίσει το στάδιο και να θαυμάσουν όλοι το υψηλό επίπεδο των μαχητών, της νέας εποχής του θεσμού.





No Limits XXXVII

Alexander the Great Tribute

Hellas VS Persia

22/11/2026

PAOK Sports Arena

Θεσσαλονίκη

Έναρξη 19:00 (pre game 15:00)

Προπώληση Ticketservices.gr