ΑμεΑ TRIPLE TRI: Ολοκληρώθηκε για 6η χρονιά το Τρίαθλο του ΙΩΝΑ στο ΟΑΚΑ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, για έκτη φορά, ο αγώνας τριάθλου TRIPELTRI που διοργάνωσε ο Σύλλογος ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή διοργάνωση, μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, καθώς διαφοροποιείται από τους συνηθισμένους αγώνες τριάθλου ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ιδιαίτερη αγωνιστική εμπειρία.

Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 8:15 το πρωί, με την απόσταση Endurance. Ακολούθησαν το Aquathlon και οι αγώνες της απόστασης Sprint γυναικών και ανδρών.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα Aquathlon, με τους μικρούς αθλητές να ζουν τη χαρά της συμμετοχής και του αθλητισμού.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα παιδιά κατά τη διάρκεια των απονομών, καθώς στον χώρο βρέθηκε ο Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης απένειμε στα παιδιά τα αναμνηστικά μετάλλια του αγώνα και φωτογραφήθηκε μαζί τους, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή στιγμή που σίγουρα θα θυμούνται. Τα ξεχωριστα αναμνηστικα έπαθλα της διοργάνωσης δημιουργησε και κατασκευασε ο αθλητής ΑμεΑ του ΙΩΝΑ Δημήτρης Λίτσιος.

Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν μπροστά από την ελιά που έχει φυτευτεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μπροστά από το κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Ο Απόστολος Χρήστου, πρεσβευτής του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ ΑμεΑ, στηρίζει διαχρονικά το έργο του και συμμετέχει ενεργά σε πολλές από τις δράσεις του, αναδεικνύοντας μέσα από την παρουσία του τις αξίες του αθλητισμού, της προσφοράς και της συμπερίληψης.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με το ομαδικό αγώνισμα, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 15 ομάδες. Ξεχωριστή θέση είχαν τρεις μεικτές ομάδες, αποτελούμενες από αθλητές με και χωρίς αναπηρία του Συλλόγου ΙΩΝΑΣ.

Στις μικτές ομάδες συμμετείχαν επίσης οι δίδυμες αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης πρωταθλήτριες ευρώπης , Άννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, καθώς και οι ελληνες πρωταθλητες κολυμβησης Μαριος Ζαφειρόπουλος, Μάξιμος Αϊβατίδης, Αθως Τσάκωνας δίνοντας με την παρουσία τους έναν ακόμη ξεχωριστό συμβολισμό στη διοργάνωση.



Στον χώρο της διοργάνωσης βρίσκονταν το περίπτερο της Arla Protein και η εταιρεία Dole, η οποία προσέφερε μπανάνες στους αθλητές. Παράλληλα, η εταιρεία Dryforce, με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, ανέλαβε τον καθαρισμό των κρανών και των παπουτσιών των αθλητών μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Την αποθεραπεία και την αποκατάσταση των αθλητών ανέλαβε το Φυσικοθεραπευτήριο του Γιώργου Γκούντα.

Η κοινή αγωνιστική προσπάθεια αθλητών με και χωρίς αναπηρία αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώνει, να μην διαχωρίζει και να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους.

Με τη μικτή συμμετοχή αθλητών με και χωρίς αναπηρία, αναδείχθηκε έμπρακτα το σύνθημα του Συλλόγου: «Όλοι διαφορετικοί, Όλοι ίσοι, Όλοι στη ζωή μαζί».