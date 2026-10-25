Γιάννης Καφάτος: «Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι η φωνή των πολιτών»

Ο Γιάννης Καφάτος, ένας δημοσιογράφος που έχει κινηθεί στα πιο πολύβουα μέρη, μας μιλάει για το πρώτο του βιβλίο, με ηρωίδα ένα κορίτσι διαφορετικό από τα άλλα.

ΟΓιάννης Καφάτος έχει ζήσει τη δημοσιογραφία των ιδιωτικών καναλιών από την πρώτη κιόλας μέρα. Κάθε συνάντηση μαζί του μπορεί να γεννήσει αμέτρητες ιστορίες από τα παρασκήνια τηλεοπτικών εκπομπών. Η Νανά Δούκα,ο Κώστας Σγόντζος, ο Δημήτρης Αυγέρος, ακόμα και ο Βλάσης Μπονάτσος, έχουν πρωταγωνιστήσει σε συζητήσεις μας στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά το κεντρικό θέμα ήταν διαφορετικό.

Η «Μαίρη Πολύβουα» το νέο βιβλιό του Γιάννη Καφάτου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα, είναι η αφορμή για να μιλήσουμε για ιστορίες που συμβαίνουν στο κέντρο της πόλης, για πρόσωπα μυθικά ή και όχι τόσο, ακόμα και για συναντήσεις ροκ σταρ, που συμβαίνουν στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Σε μια μέρα βροχερή, στο Κουκάκι, το μαγνητόφωνο αρχίζει να γράφει.

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