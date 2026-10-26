Η Κορώνη στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Εορτασμού της Μεσογειακής Διατροφής

«Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής».

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης ανακοινώνει τη διεξαγωγή μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά,με τίτλο: «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026. Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς γιορτάζεται για πρώτη φορά η 16η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, μετά τη σχετική ανακήρυξη από την UNESCO.

Παράλληλα, η Κορώνη κατέχει κεντρικό ρόλο, έχοντας ήδη φιλοξενήσει την 16η Διακυβερνητική Συνάντηση των Εμβληματικών Κοινοτήτων της Μεσογειακής Διατροφής της UNESCO και φέροντας τον τίτλο της Πρέσβειρας για το έτος 2026. Οι στόχοι της Δράσης είναι η καταγραφή και η ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών παραδόσεων, παραγωγικών πρακτικών και αγροτικών προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας που καθιστούν την Κορώνη Εμβληματική Κοινότητα καθώς και η διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το στοιχείο της κοινωνικής συνοχής, της συλλογικότητας και της φιλοξενίας που διέπουν τη Μεσογειακή Διατροφή.

Η δράση πλαισιώνεται από πολυδιάστατη επιστημονική κάλυψη χάρη στη συμμετοχή των Τμημάτων: Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση υλοποιείται υπό την Αιγίδα και με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ,του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Επίσης στην δράση θα συμμετέχουν ενεργά φορείς και συλλογικότητες καθώς και παραγωγοί και επαγγελματίες της περιοχής ενισχύοντας έτσι τον συλλογικό χαρακτήρα και την συνοχή της πρωτοβουλίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των ανοικτών δράσεων για το κοινό θα ανακοινωθεί άμεσα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης.