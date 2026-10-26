Δημήτρης Ζερβουδάκης: Απλά και αληθινά

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, κάθε Σάββατο του Νοεμβρίου, σας περιμένει στον «Σταυρό του Νότου». Απλά και αληθινά. Συμμετέχει ο Νίκος Χρηστίδης.

Κοιτάω την αφίσα που ανακοινώνει τις ζωντανές εμφανίσεις του εν λόγω καλλιτέχνη και σκέφτομαι, καταλήγω, στο εξής: η μουσική σκηνή που θα φιλοξενηθεί φτιάχτηκε για καλλιτέχνες σαν και του λόγου του. Και τώρα που μπήκε ο λόγος στην εξίσωση, ας πούμε και αυτό: όταν απευθυνόμαστε στον άλλο, σε φίλους, σε ολιγάριθμο πλήθος, σε πολυάριθμο, ένα πράγματα έχει σημασία, ο λόγος να στέκεται όρθιος και αγέρωχος Να μιλάς και να τραγουδάς με το κορμί αγέρωχο και τα πόδια να πατάνε στιβαρά στο έδαφος-πίστα. Κι αν τα λόγια «πετάνε», δώσε τους ρεύμα από την ψυχή σου και αυτά θα σηκώσουν τους ανθρώπους ξανά όρθιους.

Η αφίσα που διαφημίζει το καλλιτεχνικό εγχείρημα φτιάχτηκε με την εντολή κάντε κάτι απλό και αληθινό, βγαλμένο από τον ιερό καπνό. Και ξέρετε, στα νυχτερινά κέντρα, στις συννεφένιες κλωστές τους και στο νερό το αλκοολούχο, λέγονται, ζητούνται και ακούγονται μόνο αλήθειες. Και η αλήθεια είναι πάντα απλή και γεμάτη από τον ιερό καπνό της ύπαρξης και της αγωνίας μας. Και εμείς διαβάζουμε δυο ονόματα, ημερομηνίες και τον τόπο φιλοξενίας των live. Ο «Σταυρός του Νότου Club» θέλει ανθρώπους που πιάνουν το μικρόφωνο και κάνουν την πτώση άνοδο και την ανάγκη εκπληρωμένη επιθυμία. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης θα είναι εκεί, τέσσερα Σάββατα του Νοεμβρίου, και θα σε περιμένει με την αλήθεια της φωνής του.

Με τον Ζερβουδάκη η μέρα κερδίζεται



Η φωνή του Δημήτρη Ζερβουδάκη είναι χαρακτηριστική, δοκιμασμένη στο να στηρίζει και να αναδεικνύει τον στιχουργικό λόγο. Ο τρόπος που εξάγεται η ιστορία, η φράση, το συναίσθημα μέσα από το στόμα του είναι λόγος για γιορτή. Και εντάξει, το λέμε σήμερα που είναι η ονομαστική του εορτή, αλλά και πέρα από τις ετήσιες αφορμές, η φωνή του είναι αφορμή για χαρά, λύτρωση, συγκέντρωση παρέας ή και μοναξιάς με ένα ποτήρι ουίσκι. Ο Ζερβουδάκης είναι ο καλλιτέχνης που θα σου πει με τον τρόπο του ρε μάγκα, μπες στο μαγάζι, κάτσε όπου θες και εγώ θα σε φροντίσω.

Την ώρα που οι γραμμές γράφονται, οι γραμμές της κιθάρας, του μπουζουκιού, τσακίζουν και τινάσσονται μες την καρδιά και το απελπισμένο βλέμμα. Ο χρόνος κάπως περνά και δεν αφήνει τίποτα ενοχλητικό, μόνο τον απαραίτητο χώρο που έχει ανάγκη το μυαλό και η καρδιά σου. Και εσύ ακούς μια φωνή που σου «γρατζουνά» τον ήδη πληγωμένο κόσμο σου και ο πόνος απαλύνεται, ο κόμπος λύνεται και η μέρα κάπως κερδίζεται. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης θα σε κεράσει ομορφιά και αμέτρητα προσωπικά ταξίδια, εκεί, στον «Σταυρό του Νότου», κάθε Σάββατο του Νοεμβρίου.

Τι θα δούμε/ακούσουμε στον «Σταυρό του Νότου»



Το δελτίο Τύπου από Zuma Communications μας δίνει με λεπτομέρειες την εικόνα που θα δούμε στον «Σταυρό του Νότου».

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης επιστρέφει για όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου στον Σταυρό του Νότου και ανοίγει τον φετινό κύκλο των χειμερινών του εμφανίσεων με μια παράσταση που στρέφει το βλέμμα στα τραγούδια του. Σε εκείνα που ταξίδεψαν μέσα στα χρόνια, αγαπήθηκαν, έγιναν κοινός τόπος στις συναυλίες του και εξακολουθούν να ζητούνται ξανά και ξανά. Μαζί τους έρχονται και νέα τραγούδια, ηχογραφημένα πρόσφατα, ανοίγοντας τον δρόμο προς την επόμενη σελίδα.

Με ανανεωμένη μουσική παρέα και μια παράσταση που ξαναπιάνει το νήμα από την αρχή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης φέρνει στη σκηνή τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής του. Γνωστές μελωδίες και στίχοι που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους συναντούν κομμάτια που ίσως έλειψαν τα τελευταία χρόνια από το ζωντανό του πρόγραμμα και επιστρέφουν φέτος στη σκηνή.

Στην παράσταση συμμετέχει ο Νίκος Χρηστίδης, παρουσιάζοντας και δικά του τραγούδια.

Επί σκηνής, μια εξαιρετική μουσική ομάδα πλαισιώνει τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και δίνει νέα πνοή στις ενορχηστρώσεις και στον ήχο των τραγουδιών:

Θανάσης Αρχανιώτης — τύμπανα

Διαμαντής Καραγιαννακίδης — πλήκτρα

Φίλιππος Παππάς — ηλεκτρική κιθάρα

Χρήστος Τσαπράζης — ηλεκτρικό μπάσο

Νίκος Χρηστίδης- τραγούδι, μπουζούκι, μπαγλαμάς

INFO

Δημήτρης Ζερβουδάκης

Σταυρός Του Νότου Club

Σάββατα: 7, 14, 21 & 28 Νοεμβρίου

Συμμετέχει ο Νίκος Χρηστίδης

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Παραγωγή: artonica productions

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

