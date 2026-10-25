Οκτώβριος 2006: Από το MTV στα MP3 players – 20 τραγούδια που ακούγαμε 20 χρόνια πριν
Τον Οκτώβριο του 2006, το MSN ήταν ανοιχτό στον υπολογιστή, το MTV έπαιζε στο background και η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια στο MP3 player ανανεωνόταν διαρκώς. Τα CD που γράφαμε για τους φίλους μας, τα ringtones που επιλέγαμε με προσοχή και τα τραγούδια που αφιερώναμε - χωρίς δεύτερη σκέψη - αποτελούσαν κομμάτι μιας καθημερινότητας που σήμερα μοιάζει να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Κι όμως, έχουν περάσει μόλις 20 χρόνια.
Για τους millennials, εκείνη η περίοδος είχε το δικό της soundtrack. Ο Justin Timberlake, οι Scissor Sisters και οι My Chemical Romance διεκδικούσαν τη θέση τους στα διεθνή charts, ενώ στην Ελλάδα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Μαριάντα Πιερίδη και ο Θάνος Πετρέλης ακούγονταν στα ραδιόφωνα, στα clubs και στα πάρτι που κρατούσαν μέχρι αργά. Η pop, το R&B, το indie rock και η emo σκηνή συνυπήρχαν, δίνοντας σε κάθε παρέα και σε κάθε εφηβικό δωμάτιο τη δική του μουσική ταυτότητα.
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