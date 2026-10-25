Οκτώβριος 2006: Από το MTV στα MP3 players – 20 τραγούδια που ακούγαμε 20 χρόνια πριν

20 χρόνια μετά, τα τραγούδια που ακούγαμε εκείνο το φθινόπωρο θυμίζουν τα σχολικά χρόνια, τα πρώτα ξενύχτια, τους εφηβικούς έρωτες και τα CD που γράφαμε ξανά και ξανά.

Τον Οκτώβριο του 2006, το MSN ήταν ανοιχτό στον υπολογιστή, το MTV έπαιζε στο background και η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια στο MP3 player ανανεωνόταν διαρκώς. Τα CD που γράφαμε για τους φίλους μας, τα ringtones που επιλέγαμε με προσοχή και τα τραγούδια που αφιερώναμε - χωρίς δεύτερη σκέψη - αποτελούσαν κομμάτι μιας καθημερινότητας που σήμερα μοιάζει να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Κι όμως, έχουν περάσει μόλις 20 χρόνια.

Για τους millennials, εκείνη η περίοδος είχε το δικό της soundtrack. Ο Justin Timberlake, οι Scissor Sisters και οι My Chemical Romance διεκδικούσαν τη θέση τους στα διεθνή charts, ενώ στην Ελλάδα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Μαριάντα Πιερίδη και ο Θάνος Πετρέλης ακούγονταν στα ραδιόφωνα, στα clubs και στα πάρτι που κρατούσαν μέχρι αργά. Η pop, το R&B, το indie rock και η emo σκηνή συνυπήρχαν, δίνοντας σε κάθε παρέα και σε κάθε εφηβικό δωμάτιο τη δική του μουσική ταυτότητα.

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