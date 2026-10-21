Τζούλια Στάιλς: Ο συγκινητικός φόρος τιμής στον Χιθ Λέτζερ 18 χρόνια μετά τον θάνατό του

Η Τζούλια Στάιλς θέλησε να τιμήσει τον Χιθ Λέτζερ με μια συγκινητική αφιέρωση στο Dancing with the Stars και εμείς ήδη θέλουμε να δούμε το “10 Things I Hate About You”.

Η Τζούλια Στάιλς συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη συμμετοχή της στο “Dancing with the Stars” και στην πρόσφατη εμφάνισή της, θέλησε να τιμήσει τον Χιθ Λέτζερ, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησαν στην κλασική ρομαντική κομεντί του 1999, «10 Things I Hate About You».

Στην ειδική βραδιά, όπου οι διαγωνιζόμενοι αφιερώνουν τις χορογραφίες τους σε σημαντικά πρόσωπα της ζωής τους, η Τζούλια Στάιλς ήθελε να τιμήσει τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή το 2008 σε ηλικία 28 ετών από υπερβολική δόση φαρμάκων.

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