Το επόμενο βήμα της Μπέττυς Μαγγίρα μετά το GNTM: Τα σενάρια για το μέλλον της

Το τηλεοπτικό come back της Μπέττυς Μαγγίρα ήδη στέφεται με επιτυχία. Τι ακούγεται μετά το GNTM για την παρουσιάστρια.

ΗΜπέττυ Μαγγίρα αναδείχθηκε ήδη στον πρώτο μήνα της νέας σεζόν σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα πρόσωπα του εγχώριου τηλεοπτικού γίγνεσθαι.

Έχοντας δώσει στο παρελθόν επιτυχημένες εξετάσεις στην παρουσίαση καθημερινών εκπομπών πλασάροντας το δικό της στυλ πλέον ξεχωρίζει σε έναν ρόλο που ίσως τη χαρακτηρίζει περισσότερο ως τηλεοπτική περσόνα: Αυτόν της περφόμερ – παρουσιάστριας που δεν διστάζει να τσαλακωθεί στον τηλεοπτικό φακό, να αυτοσαρκαστεί να κινηθεί πέρα από τα όρια μιας ασφυκτικής σκαλέτας.

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