Ζωζώ Σαπουντζάκη: Τα νεότερα για την υγεία της και η φωτογραφία «απάντηση»

Η φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη μλά για την κατάσταση της υγείας της σταρ μετά από σημερινό δημοσίευμα σε εφημερίδα.

Όλο και φουντώνουν οι φήμες για την υγεία της Ζωζώς Σαπουντζάκη, και δημοσίευμα σήμερα έκανε λόγο για το ότι περνάει «γολγοθά με την υγεία της».

Η στενή της φίλη, όπου μάλιστα μένει και μαζί της, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, διέψευσε τις φήμες μιλώντας στο «Πρωινό» του ANT1.

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