Διαμαρτυρία από τον Όμιλο Απογόνων του 1821: Θα μετονομάσουν την οδό «Μπότσαρη» σε «Μαζωνάκη»

Ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος διαμαρτύρεται για τη μετονομασία της οδού «Μπότσαρη» σε «Μαζωνάκη».

Σε οδό «Γιώργου Μαζωνάκη» θα μετονομαστεί η οδός «Μάρκου Μπότσαρη», σε μια κίνηση προς τιμήν του ερμηνευτή την οποία αποφάσισε ο δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία προκάλεσε αντιδράσεις από τον «Πατριωτικό Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος», οι οποίοι μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για «υποβάθμιση της προσφοράς των αγωνιστών της εθνικής μας ανεξαρτησίας».

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