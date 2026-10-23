NXW ΤIME: Έξω από τον χρόνο

To Gazzetta αφήνεται στους κρυμμένους ρυθμούς ενός καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί μέσα στο ανώνυμο πλήθος, που μας πάει έξω από τον χρόνο.

Να είσαι ανώνυμος μες το πλήθος, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Να μην υπάρχει και όμως να είσαι εκεί και όλα να περνούν από μπροστά σου και όλοι να περνάνε από μπροστά σου χωρίς να σε βλέπουν. Μόνο να σε αισθάνονται, να σε νιώθουν, να δέχονται το ανεπαίσθητο ρίγος που τους τους προκαλεί η υλική/φασματική παρουσία σου. Όχι, δεν μιλάμε για ιστορίες φαντασμάτων και ξεχασμένων πνευμάτων. Για ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν τη μοναστική τους κλίνη στο κέντρο του κόσμου, γι’ αυτούς μιλάμε. Γι’ αυτούς που δεν είναι αναχωρητές, αλλά ασκητές μέσα στη βουή και στη μανία του πλήθους. Γι’ αυτούς που είναι έξω από τον χρόνο…

Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν ζει σε σπηλιά ούτε στην κορυφή του πιο ψηλού βουνού. Το σκοτάδι και την απεραντοσύνη, όμως, κουβάλα και δεν χρειάζεται οδό και αριθμό, βιομετρικά στοιχεία και φωτογραφίες στα social για να αποδείξει ότι υπάρχει. Η μουσική του είναι η γλώσσα, η ύπαρξή του, η απόδειξή του. Το βλέμμα του παίρνει την απόσταση που του αναλογεί και την προεκτείνει στο προσωπικό του άπειρο. Και εκεί που τα νέφη «πνίγουν» τους ήχους και το φως της νύχτας, εκεί αυτός φτιάχνει τα μουσικά του τοπία, ο NXW TIME.

Ο κρυμμένος ρυθμός του «Stalker»

Ο καλλιτέχνης αυτός είναι ο άγνωστος διπλανός, ο γείτονας που δεν γνωρίζεις και ο περαστικός που κάτι σου θυμίζει. Και όλα αυτά μέσα από τη μουσική του, έτσι; Είμαστε απόλυτοι σε αυτό διότι η εποχή μας είναι σκοτεινή, το όποιο φως βγαίνει μέσα από σύννεφα αιθαλομίχλης και το καθαρό οξυγόνο θυσιάζεται στις φωτιές των δρόμων και των χαρακωμάτων. Ο NXW TIME είναι παντού γιατί «ντύνει» μια πειραγμένη λούπα από Το Μίσος του Κασσοβίτς και τον κρυμμένο ρυθμό του Stalker, του ανυπέρβλητου Ταρκόφσκι. Το ασθενικό ηλιακό φως κρύβει τη φθαρμένη μας φύση και τη νεκροζώντανη ύπαρξή μας. Το σκότος και το παγωμένο σημάδι του φεγγαριού μας δείχνει όπως είμαστε Και εκεί ξεδιπλώνεται η δημιουργία του εν λόγω.

Η μουσική του ανώνυμου ήρωά μας είναι urban electronic, dark ambient/μελαγχολικό ταξίδι που ξεκινά από άγνωστη αφετηρία και κατευθύνεται στο οριστικό, μα ξαφνικό, προσωπικό τέλος. Ο NXW TIME «διαβάζει» το πνεύμα της εποχής του και τους ανθρώπους της, «βλέπει» πίσω από τις σαρκικές βιτρίνες και ακολουθεί τις εσωτερικές ρωγμές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι καθαρό και ανάλαφρο σαν το χιόνι που απλώνεται σε μια άναστρη νύχτα…

Υπάρχει λεπτότητα στους ήχους του

Ο NXW TIME δημιουργεί μουσικές διαδρομές στα πιο αθέατη μέρη. Η ανάδειξη του εσωτερικού κόσμου, ατομικά, συλλογικά, πάντα ήταν ζητούμενο στην τέχνη και ειδικά στη μουσική. Εδώ «μιλούν» μόνο οι νότες, οι ρυθμοί που ακολουθούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηχητική διαστολή και η απόκοσμη ηλεκτρονική παρεμβολή. O NXW TIME αναδεικνύει την απλότητα και τη δύναμη της μοναξιάς, το αναπόφευκτο σκοτάδι μας και τη συγκρατημένη απελπισία μας. Υπάρχει λεπτότητα στους ήχους και η όποια πολυπλοκότητα τοποθετείται στο παρασκήνιο, σαν ενισχυμένο sample. Τα ηλεκτρονικά «πατήματα» είναι προσεκτικά και δεν αφήνουν τίποτα αχρείαστο πίσω τους. Το μουσικό σύνολο κινείται στα όρια της εκρηκτικής dance μουσικής και στην απόλυτη επιβολή της μυσταγωγικής dark ambient ατμόσφαιρας. Η δουλειά του NXW TIME αξίζει να προσεχθεί και να ακουστεί, αξίζει να βιώσετε το άλλο μισό της ανθρώπινης πλευράς μας.

*Ο NXW TIME σε Spotify, YouTube, Instagram, Tik Tok

