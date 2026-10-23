Από τα κουπόνια του -50% στα €60 εκατ. τζίρο: Η διαδρομή του ιδρυτή της Pizza Fan και οι «σκιές»

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας ίδρυσε την Pizza Fan το 1996, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα και επενδύοντας σε τεχνολογία και κεντρική οργάνωση χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην εστίαση.

Μία διαδρομή που ο χαρακτηρισμός περιπετειώδης, μάλλον είναι αρκετά μετριοπαθής για να την περιγράψει, κατέγραψε σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και επιχειρηματικής του πορείας, από το μακρινό 1980 έως πριν λίγες μέρες, ο ιδρυτής της γνωστής αλυσίδας Pizza Fan Κωνσταντίνος Αντάρας, πριν από τη σύλληψή του, στο πλαίσιο της υπόθεσης των «πειραγμένων» αποδείξεων και της φερόμενης μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Αντάρας, ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από το χώρο της διαφήμισης (έχει σπουδάσει μάρκετινγκ σε Ελλάδα και εξωτερικό), ενώ στα πρώτα στάδια της καριέρας του συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κοσκωτά.

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