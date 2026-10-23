Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

Ο σεισμολόγος επικαλείται την παγκόσμια στατιστική των σεισμών.

Την εκτίμηση ότι αναμένονται και άλλοι ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω σε διάφορες περιοχές του πλανήτη έως το τέλος του 2026 διατυπώνει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει, είχε προχωρήσει σε αυτή την εκτίμηση προ ημερών, μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά. Η εκτίμησή του, σύμφωνα με όσα σημειώνει, επιβεβαιώθηκε με τον σεισμό μεγέθους 7,0 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Θιβέτ.

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