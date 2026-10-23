Η bwin και η Why Not ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Με έναν υποβρύχιο καθαρισμό στο Παλιό Λιμάνι των Σπετσών ξεκίνησε η στρατηγική συνεργασία της bwin και της Why Not, με κοινό στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την προώθηση του εθελοντισμού.

Μετά το επετειακό 15ο Spetses Mini Marathon, στο οποίο συμμετείχε για 8η συνεχόμενη χρονιά ως Μεγάλος Χορηγός, η bwin επέστρεψε στις Σπέτσες για μια διαφορετική αποστολή: την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Δύτες, εθελοντές της bwin και εκπρόσωποι της Why Not βρέθηκαν στο Παλιό Λιμάνι για μια δράση που διήρκεσε πέντε ώρες. Από τον βυθό ανασύρθηκαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Ανάμεσά τους υπήρχαν και ευρήματα που προκάλεσαν εντύπωση: ένα πάπλωμα, μια τέντα, μια ρόδα αεροπλάνου, εργαλεία, καζανάκια και πολλά ακόμη αντικείμενα που κανείς δεν θα περίμενε να συναντήσει στον βυθό ενός λιμανιού.

Στη στεριά, οι εθελοντές ανέλαβαν τη συλλογή, τη διαλογή και την καταγραφή των ευρημάτων. Έτσι απέκτησαν μια πιο άμεση εικόνα για την έκταση της θαλάσσιας ρύπανσης και τις επιπτώσεις της στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η δράση τράβηξε από νωρίς τα βλέμματα. Τουρίστες, περαστικοί και κάτοικοι του νησιού σταματούσαν για να παρακολουθήσουν την ανάσυρση των αντικειμένων και να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία. Αρκετοί κάτοικοι έδωσαν και οι ίδιοι ένα χέρι βοήθειας, στηρίζοντας έμπρακτα τον καθαρισμό. Στη δράση έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, η Δώρα Γκουντούρα και ο Γιάννης Δρυμωνάκος.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «Η σχέση μας με τις Σπέτσες έχει χτιστεί μέσα από τη μακροχρόνια στήριξή μας στο Spetses Mini Marathon. Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων της διοργάνωσης, θελήσαμε να επιστρέψουμε στο νησί και με μια διαφορετική πρωτοβουλία, αφιερωμένη στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η συνεργασία μας με τη Why Not αποτελεί για εμάς ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μας δράσης, με ουσιαστική συμμετοχή των ανθρώπων μας. Πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και θέλουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για εθελοντισμό και προσφορά στο περιβάλλον».

Ο υποβρύχιος καθαρισμός εντάσσεται στον περιβαλλοντικό πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της bwin. Αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου προγράμματος κοινών πρωτοβουλιών με τη Why Not, το οποίο θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με νέες περιβαλλοντικές δράσεις. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να ενισχύσουν την ενημέρωση και να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση. Θέλουν επίσης να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες εθελοντικής συμμετοχής, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

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