Κωνσταντίνος Καρέτσας: Πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Το «χρυσό» αγόρι της Εθνικής πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Interamerican.

Ένα γκολ που ξεσηκώνει την εξέδρα, μια μεγάλη εμφάνιση, η αποθέωση, τα πρωτοσέλιδα. Αυτές είναι οι στιγμές που βλέπει όλος ο κόσμος. Πίσω από αυτές, όμως, υπάρχουν οι ατέλειωτες ώρες στην προπόνηση, οι προσπάθειες που δεν βγαίνουν και η επιμονή να ξεκινάς ξανά.

Αυτές τις αθέατες στιγμές φέρνει στο προσκήνιο η νέα καμπάνια της Interamerican με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Πίσω από τα 90 λεπτά

Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. «Θέλει και πολύ σκληρή δουλειά», την οποία ο Κωνσταντίνος θεωρεί ακόμη σημαντικότερη από το ίδιο το ταλέντο. Πίσω από τα 90 λεπτά υπάρχουν «πολλή σκέψη, πολύ σκληρή δουλειά», ενώ, όπως λέει ο ίδιος, «ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά».

Μια επιτυχία θα τη χαρεί, αλλά την επόμενη ημέρα επιστρέφει στην προπόνηση και στον επόμενο αγώνα. Για το μέλλον δεν θέλει να κάνει προβλέψεις ούτε να πιέζει τον εαυτό του με όσα «πρέπει» να πετύχει. «Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά».

Η συνέπεια υπήρχε από πολύ μικρή ηλικία. «Με κρύο, με ζέστη, με βροχή, με αέρα, ποτέ μα ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη να πάω”», θυμάται η μητέρα του.

Στα 13 του χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μακριά από την οικογένειά του, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του πορεία στην Άντερλεχτ. Η ίδια θυμάται πόσο περήφανη ήταν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή την αλλαγή σε τόσο μικρή ηλικία. Υπήρχαν φορές που, βλέποντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή του, ήθελε να του πει «φτάνει, ξεκουράσου λίγο». Σήμερα τον περιγράφει ως έναν πολύ ήρεμο νέο άνθρωπο, που δεν αφήνει όσα συμβαίνουν γύρω του να τον παρασύρουν.

PlayStation, Μέσι και στιγμές εκτός γηπέδου

Στον ελεύθερο χρόνο του παίζει PlayStation με τον κολλητό του. Και όταν η κουβέντα φτάνει στον Μέσι και σε όσα θα ήθελε να πάρει από το παιχνίδι του, η απάντηση είναι απλή: τα πάντα.

Η επιτυχία για εκείνον, όμως, δεν είναι μόνο η μπάλα. Μπορεί να είναι μια Κυριακή στο σπίτι με την οικογένειά του, να μιλήσουν, να δουν λίγο ποδόσφαιρο ή να πιουν έναν καφέ. «Αυτά για μένα είναι τα πιο ωραία στη ζωή». Οι προπονήσεις και τα ταξίδια αφήνουν περιορισμένο χρόνο για την οικογένειά του, την οποία μπορεί να βλέπει ακόμη και μία φορά την εβδομάδα.

Πίσω από καθετί σπουδαίο

Το «σπουδαίο» δεν σημαίνει το ίδιο για όλους μας. Κάθε δρόμος είναι διαφορετικός, όπως διαφορετικά είναι και όσα έχουν σημασία για τον καθένα μας. Ένας στόχος που θέλουμε να πετύχουμε. Ένα όνειρο που θέλουμε να κυνηγήσουμε. Όλα όσα μας κινητοποιούν και μας φέρνουν πιο κοντά στο δικό μας κάτι. Αυτό που για τους άλλους ίσως μοιάζει μικρό, για εμάς μπορεί να σημαίνει τα πάντα.

Και κάπου εκεί βρίσκεται και η υπόσχεση της Interamerican: «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα».