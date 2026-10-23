Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση
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Ο δημοσιογράφος Σέρχιο Οβέχερο μετέδιδε τις τελευταίες πληροφορίες για την κακοκαιρία στη Χώρα των Βάσκων, όταν ένα ορμητικό κύμα πέρασε πάνω από τον κυματοθραύστη και χτύπησε το τηλεοπτικό συνεργείο.
Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια συνηθισμένη ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση σε σκηνικό αγωνίας. Ο δημοσιογράφος Σέρχιο Οβέχερο προειδοποιούσε για την επικινδυνότητα της φουρτουνιασμένης θάλασσας στην Οντάροα της Χώρας των Βάσκων, στην Ισπανία, όταν ξαφνικά ένα γιγαντιαίο κύμα υψώθηκε πίσω του, ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και έπεσε με ορμή πάνω στο τηλεοπτικό συνεργείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην επαρχία Μπισκάια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Euskadi Quédate» του βασκικού τηλεοπτικού δικτύου ETB2.
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