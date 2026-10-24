«Η Γαλλία για την οποία είμαι περήφανος, πεθαίνει»: Γιατί υπάρχει τόση οργή και καταστολή στη χώρα

Γάλλοι μιλούν στο Reader για τις μαζικές διαδηλώσεις και την οργή στη χώρα, αλλά και την καταστολή και την αντίδραση της κυβέρνησης στα αιτήματα των πολιτών.

Kίτρινα Γιλέκα, μεγάλες απεργίες για το συνταξιοδοτικό και το μισθολογικό, μαζικές κινητοποιήσεις για το κλίμα, αλλά και πολιτική αστάθεια με αυταρχικές πρακτικές από τον Μακρόν. Η Γαλλία, χρόνια τώρα αποτελεί, αν όχι το επίκεντρο, μία από τις σημαντικότερες εστίες κοινωνικού αναβρασμού στην Ευρώπη, μία χώρα όπου η οργή ξεχειλίζει.

Η κυβερνητική πολιτική στην εκπαίδευση οδήγησε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε πανεθνικές μαθητικές κινητοποιήσεις που γρήγορα απέκτησαν ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά και οδήγησαν γρήγορα σε απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικάτων, καθώς και σε αναβίωση του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων.

Σύντομα, η συσσωρευμένη οργή, κυρίως μεταξύ της νεολαίας, οδήγησε σε βίαια επεισόδια στον δρόμο, κατάσταση που οξύνθηκε ακόμα περισσότερο από την καταστολή που εφάρμοσε η αστυνομία σε βάρος των διαδηλωτών.

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