ΗΠΑ: Μελέτη σε 1.678 παιδιά που ισχυρίζονται ότι θυμούνται προηγούμενες ζωές – Το μοτίβο που προβλημάτισε τους επιστήμονες

Οι ερευνητές εξέτασαν παιδιά που ισχυρίζονται ότι θυμούνται προηγούμενες ζωές και διαπίστωσαν ένα ιδιαίτερο μοτίβο, χωρίς, βέβαια, να επιβεβαιώνουν την μετενσάρκωση

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice και βασίστηκε σε 1.678 περιπτώσεις από το αρχείο της Διεύθυνσης Μελετών της Αντίληψης του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. Σε αυτές, οι ερευνητές είχαν αντιστοιχίσει αναφορές παιδιών για προηγούμενες ζωές με συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν πεθάνει.

Το διάστημα ανάμεσα στον θάνατο και τη γέννηση

Οι ερευνητές εξέτασαν το χρονικό διάστημα ανάμεσα στον θάνατο του προσώπου και τη γέννηση του παιδιού, το οποίο ονόμασαν «διάστημα μεταξύ ζωών». Από τις 1.678 περιπτώσεις, οι 1.319 είχαν διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό του. Το διάμεσο διάστημα ήταν 16 μήνες. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος του προσώπου είχε χαρακτηριστεί εντελώς απροσδόκητος, το διάστημα ήταν μικρότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Popular Mechanics, έφτανε τους 12 μήνες, έναντι 21 μηνών στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος ήταν περισσότερο αναμενόμενος. Οι επιστήμονες εξέτασαν αν η συσχέτιση μπορούσε να εξηγηθεί από άλλους παράγοντες, όπως η πιθανότητα τα παιδιά να είχαν ακούσει σχετικές ιστορίες, η σχέση μεταξύ των δύο οικογενειών, η κοινωνική θέση τους και οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Τι διαπίστωσαν οι επιστήμονες

Η συσχέτιση παρέμεινε και μετά τους σχετικούς ελέγχους. Μάλιστα, ήταν ισχυρότερη στις οικογένειες των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν υποστηρίζουν τη μετενσάρκωση. Το εύρημα αυτό δεν αποδεικνύει ότι αποκλείονται όλες οι πιθανές ψυχολογικές ή κοινωνικές εξηγήσεις, αλλά δείχνει ότι οι παράγοντες που εξετάστηκαν δεν αρκούσαν για να εξηγήσουν το μοτίβο

Οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η επίδραση ήταν περιορισμένη: η απροσδόκητη φύση του θανάτου εξηγούσε μόλις περίπου το 2% έως 3% της διακύμανσης στο χρονικό διάστημα μέχρι τη γέννηση. Επιπλέον, η μελέτη ήταν παρατηρησιακή, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Τα ευρήματα, συνεπώς, δεν αποτελούν επιστημονική απόδειξη ότι η μετενσάρκωση είναι πραγματική ή ότι η συνείδηση επιβιώνει μετά τον θάνατο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το στατιστικό μοτίβο αξίζει περαιτέρω διερεύνηση, καθώς ο μηχανισμός που θα μπορούσε να το εξηγήσει παραμένει άγνωστος.

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