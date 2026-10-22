1.000 ευρώ και μηδενικά δημοτικά τέλη: Ο δήμος στην Ελλάδα που βοηθάει τους νέους γονείς

Επίδομα 1.000 ευρώ, μηδενικά δημοτικά τέλη και δωρεάν παιδικοί σταθμοί. Ο Δήμος Κιλκίς στηρίζει στην πράξη τις νέες οικογένειες.

Ο Δήμος Κιλκίς δίνει οικονομική ανάσα στις νέες οικογένειες, θεσπίζοντας επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας και δημοτικότητας.

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