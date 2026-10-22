Σκηνές πανικού στην Ινδία: Ελέφαντας αφηνίασε σε θρησκευτική πομπή: Κουβαλούσε φορτίο 650 kg
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Εκατοντάδες παρευρισκόμενοι έτρεξαν να απομακρυνθούν, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση κτηνιάτρων για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια θρησκευτικής γιορτής στην Ινδία, όταν ένας ελέφαντας που συμμετείχε σε παραδοσιακή πομπή άρχισε ξαφνικά να κινείται ανεξέλεγκτα στους δρόμους, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και αναγκάζοντας τους παρευρισκομένους να τραπούν σε φυγή.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στην πόλη Σιβαμόγκα της πολιτείας Καρνατάκα, κατά τη διάρκεια του ινδουιστικού φεστιβάλ Ντασάρα (Dasara), μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές της περιοχής.
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