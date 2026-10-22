Η συλλογή του άνδρα, η οποία κρατούνταν σε μια σοφίτα για 15 χρόνια, δημοπρατήθηκε από τον οίκο Ewbank's την Τετάρτη έναντι 1,56 εκατ. λιρών (1.842.876 ευρώ).

Ένας συνταξιούχος διακοσμητής έγινε εκατομμυριούχος αφού πούλησε την συλλογή του με... κάρτες Pokémon σε δημοπρασία.

Ο άνδρας, από Woking του Surrey της Αγγλίας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε ιδέα ότι οι συγκεκριμένες κάρτες είχαν κάποια αξία, μέχρι που διάβασε σε μια τοπική εφημερίδα ότι μια μόλις κάρτα πουλήθηκε για περισσότερες από 6.000 λίρες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr