Η Σίντνεϊ Σουίνι εμπνέεται από χριστουγεννιάτικες ταινίες και προκαλεί με τη νέα της καμπάνια

Η Σίντνεϊ Σουίνι μεταμορφώνεται στη Σίντι Λου από τον Grinch σε μια νέα διαφήμιση εσωρούχων.

Η Σίντνεϊ Σουίνι προκαλεί ξανά συζητήσεις με μια ολοκαίνουργια διαφημιστική καμπάνια. Η 29χρονη ηθοποιός άντλησε έμπνευση από μερικές από τις πιο εμβληματικές χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλη την οικογένεια, για τη νέα καμπάνια της εταιρείας εσωρούχων της, Syrn.

Με αφορμή την προώθηση της επερχόμενης εορταστικής συλλογής του brand, η Σίντνεϊ Σουίνι απέτισε φόρο τιμής στις ταινίες «Μόνος στο Σπίτι», «Ο Γκριντς» και «Ο Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης».

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