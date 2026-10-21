Αέρας - «θάνατος»: Οι 3 πόλεις της Ελλάδας που βρίσκονται στις χειρότερες στην Ευρώπη λόγω ρύπανσης
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Συνολικά 14 ελληνικές πόλεις μέσα στις χειρότερες πόλεις για να ζεις στην Ευρώπη λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι τρεις που βρίσκονται στο χειρότερο 30% μεταξύ 761.
Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα του αέρα στις ελληνικές πόλεις καταγράφει η επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή κατάταξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).
Και οι 14 ελληνικές πόλεις που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση βρίσκονται στο χειρότερο 30% μεταξύ 761 ευρωπαϊκών πόλεων ως προς τον εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας που συνδέεται με τη μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
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