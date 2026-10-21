Αέρας - «θάνατος»: Οι 3 πόλεις της Ελλάδας που βρίσκονται στις χειρότερες στην Ευρώπη λόγω ρύπανσης

Συνολικά 14 ελληνικές πόλεις μέσα στις χειρότερες πόλεις για να ζεις στην Ευρώπη λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι τρεις που βρίσκονται στο χειρότερο 30% μεταξύ 761.

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα του αέρα στις ελληνικές πόλεις καταγράφει η επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή κατάταξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).

Και οι 14 ελληνικές πόλεις που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση βρίσκονται στο χειρότερο 30% μεταξύ 761 ευρωπαϊκών πόλεων ως προς τον εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας που συνδέεται με τη μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr