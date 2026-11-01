ΗΠΑ: Στα 19 του άνοιξε επιχείρηση με 3D εκτυπωτές και έφτασε σε ετήσια έσοδα 696.000 ευρώ

Ο Μάικ Σάτερλι ξεκίνησε να κατασκευάζει μικρά αξεσουάρ με έναν 3D εκτυπωτή που αγόρασε με τις οικονομίες του. Σήμερα καταγράφει έσοδα 808.000 δολαρίων.

Στα 19 του χρόνια, ο Μάικ Σάτερλι έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα εγχείρημα που ξεκίνησε στο υπόγειο των γονιών του σε μια επιχείρηση με ετήσια έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Η εταιρεία του, CruiseCup, κατασκευάζει και πουλά ειδικές θήκες για κουτάκια ποτών, αξιοποιώντας την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Σύμφωνα με το CNBC Make It, η επιχείρηση κατέγραψε το 2025 ακαθάριστα έσοδα 808.000 δολαρίων, μέσω της ιστοσελίδας της και του TikTok Shop, ενώ πραγματοποίησε και επιπλέον πωλήσεις μέσω Amazon.

Ο πρώτος 3D εκτυπωτής που κόστισε 500 δολάρια

Η ενασχόληση του Σάτερλι με την τρισδιάστατη εκτύπωση ξεκίνησε στο σχολείο, όταν παρακολούθησε μάθημα σχεδιασμού και παραγωγής. Τον Σεπτέμβριο του 2022, αξιοποίησε τις οικονομίες του από δώρα, γενέθλια και προηγούμενες επιχειρηματικές προσπάθειες για να αγοράσει τον πρώτο του 3D εκτυπωτή, αξίας περίπου 500 δολαρίων. Τον Ιούνιο του 2023 ίδρυσε την πρώτη του επιχείρηση, τη Solefully, κατασκευάζοντας διακοσμητικά αξεσουάρ που προσαρμόζονται στα παπούτσια Crocs. Η παραγωγή γινόταν στο υπόγειο των γονιών του, με τις πωλήσεις να αυξάνονται σταδιακά.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η Solefully κατέγραψε πωλήσεις περίπου 250.000 δολαρίων το 2024. Η ανάπτυξη της επιχείρησης τού επέτρεψε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και, τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, να νοικιάσει αποθήκη στο Κλίφτον Παρκ της Νέας Υόρκης, με μηνιαίο μίσθωμα 3.600 δολαρίων. Λίγο πριν ολοκληρώσει το σχολείο, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε πανεπιστημιακές σπουδές, επιλέγοντας να αφοσιωθεί πλήρως στην επιχείρησή του.

Το προϊόν που έγινε viral και έφερε 100.000 δολάρια σε έναν μήνα

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν ο νεαρός επιχειρηματίας άρχισε να πειραματίζεται με νέα προϊόντα. Ανάμεσά τους ήταν προσαρμογείς για τις ποτηροθήκες αυτοκινήτων, σχεδιασμένοι ώστε να χωρούν διαφορετικά μεγέθη ποτηριών και παγουριών. Το ενδιαφέρον που συγκέντρωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον οδήγησε στη δημιουργία της CruiseCup. Τον Αύγουστο του 2025, ωστόσο, ένα νέο προϊόν αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία της εταιρείας.

Επρόκειτο για μια ειδική μονωμένη θήκη με σκληρό περίβλημα, η οποία μπορούσε να χωρέσει δύο κουτάκια των 12 ουγγιών, δηλαδή περίπου 355 ml το καθένα. Το προϊόν, που ονομάστηκε «tactical reloader», διέθετε άνοιγμα από πάνω ή από κάτω, επιτρέποντας την τοποθέτηση και την αφαίρεση των κουτιών με διαφορετικό τρόπο από τις συνηθισμένες θήκες.

Ο Σάτερλι παρουσίασε το προϊόν στο Instagram και η ανάρτηση έγινε viral. Η ζήτηση εκτοξεύτηκε, με την εταιρεία να δέχεται εκατοντάδες παραγγελίες μέσα σε μία ημέρα. Μέσα στον ίδιο μήνα, η CruiseCup απέφερε περίπου 100.000 δολάρια, ποσό περίπου 60% υψηλότερο από τα μεγαλύτερα μηνιαία έσοδα που είχε πετύχει έως τότε ο νεαρός από τις προηγούμενες επιχειρηματικές του προσπάθειες. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι 60 εκτυπωτές που διέθετε τότε, σε αποθήκη περίπου 279 τετραγωνικών μέτρων, θα χρειάζονταν περίπου έξι εβδομάδες για να ολοκληρώσουν τις παραγγελίες.

160 εκτυπωτές και σχέδια για επέκταση

Η επιτυχία του προϊόντος δεν περιορίστηκε σε μια πρόσκαιρη έξαρση ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το CNBC Make It, η CruiseCup συνέχισε να αναπτύσσεται και το 2025 έφτασε τα 808.000 δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα από την ιστοσελίδα της και το TikTok Shop, με επιπλέον πωλήσεις μέσω Amazon. Σήμερα, ο Σάτερλι διαχειρίζεται την επιχείρηση σε πλήρη απασχόληση μαζί με έναν ακόμη εργαζόμενο, χρησιμοποιώντας 160 τρισδιάστατους εκτυπωτές για την παραγωγή πλαστικών προϊόντων στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, προμηθεύεται μοντέλα από ανοξείδωτο ατσάλι από κατασκευαστή στην Κίνα, τον οποίο εντόπισε μέσω διαδικτύου.

Η CruiseCup είναι κερδοφόρα, ωστόσο ο ίδιος αναφέρει ότι παίρνει προσωπικά μόλις 500 έως 1.500 δολάρια τον μήνα. Το υπόλοιπο ποσό επανεπενδύεται συνήθως σε νέους εκτυπωτές, διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανάπτυξη προϊόντων. Ο Σάτερλι δεν αποκάλυψε τα ακριβή ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας. Στα σχέδιά του περιλαμβάνονται η προσθήκη εκτύπωσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και η δημιουργία μεγαλύτερης ομάδας μάρκετινγκ, με στόχο την παρουσία της CruiseCup σε καταστήματα λιανικής.

«Δεν το βλέπω καν ως δουλειά»

Παρά την ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησης, ο 19χρονος εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του και δεν πληρώνει ενοίκιο, γεγονός που του επιτρέπει να επενδύει μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του στην εταιρεία. Η διαδρομή του ξεκίνησε από μικρές επιχειρηματικές απόπειρες, όπως πάγκους με λεμονάδα και μια χειροποίητη λοσιόν που συνδύαζε απολυμαντικό χεριών με κορν φλάουρ, με στόχο να απομακρύνει την άμμο από το δέρμα.

Η δική του περίπτωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ανάπτυξης προϊόντων μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNBC από εκπρόσωπο της Shopify, οι πωλήσεις προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης στην πλατφόρμα αυξήθηκαν κατά 112% από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Για τον Σάτερλι, πάντως, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο η οικονομική επιτυχία, αλλά η δυνατότητα να δημιουργεί νέα προϊόντα. «Κάθε μέρα ξυπνάω και ανυπομονώ να πάω στη δουλειά. Δεν το βλέπω καν ως δουλειά. Μου αρέσει αυτό που κάνω, μου αρέσει να κατασκευάζω πράγματα και έτσι δεν μου φαίνεται καν σαν δουλειά. Είναι απλώς διασκέδαση», δήλωσε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ