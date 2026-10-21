RACK vs LILA: Face to Face πριν το RED BULL SOUNDCLASH

Οι δύο artists συναντήθηκαν λίγο πριν ανέβουν στις δύο αντικριστές σκηνές του Red Bull SoundClash και έδωσαν μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται στις 14 Νοεμβρίου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Red Bull SoundClash έχει ξεκινήσει και οι δύο πρωταγωνιστές του φετινού μουσικού battle βρέθηκαν face to face.

Ο RACK και η LILA συναντήθηκαν στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό Μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hall, στο πλαίσιο του επίσημου Press Conference του Red Bull SoundClash. Οι δύο καλλιτέχνες μίλησαν για τη μεταξύ τους μουσική αναμέτρηση το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, την προετοιμασία τους, το σημαντικό ρόλο των fans τους στη διάρκεια του battle, αλλά και όλα όσα μπορούν, ή μάλλον δεν μπορούν ακόμη, να αποκαλύψουν για τη μεγάλη βραδιά.

Με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου στον ρόλο της moderator σε αυτήν τη συνάντηση, αλλά και ως hostess της επικείμενης βραδιάς, η συζήτηση έβαλε τους δύο artists για λίγο face to face πριν ακόμη βρεθούν στις δύο σκηνές του Red Bull SoundClash.

Πόσο διαφορετικά προετοιμάζεσαι όταν απέναντί σου βρίσκεται ένας artist που γνωρίζεις καλά; Τι χρειάζεται για να κερδίσεις όχι μόνο τους δικούς σου fans, αλλά και το κοινό του αντιπάλου; Και πόσα μπορείς πραγματικά να αποκαλύψεις όταν η έκπληξη αποτελεί μέρος του παιχνιδιού;

Η LILA και ο RACK έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις

LILA: «Αν και οι σκηνές θα έχουν κόκκινο και μπλε χρώμα, το αποτέλεσμα που περιμένω είναι τα LILAκια μου να γεμίσουν το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ με τη δύναμη της φωνής τους. Μέσα από τα ντουέτα μας, τις μουσικές μάχες αλλά και τους special guests το αποτέλεσμα δεν θα έχει καμία σημασία στη συνολική μαγεία που θα αφήσει το Red Bull SoundClash».

RACK: «Για εμένα είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς με τη LILA είμαστε φίλοι και συνεργάτες. Αυτή η «μάχη» για εμάς είναι μια μοναδική γιορτή και ανυπομονούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι στις σκηνές του Red Bull SoundClash.Το αποτέλεσμα της προσπάθειας μας θα έχει χρώματα από RACK και LILA. Όλα τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε από κοντά!»

Οι δύο artists μπορεί στις 14 Νοεμβρίου να αναμετρηθούν κατά τη διάρκεια της μουσικής «μάχης», όμως έχουν ήδη συναντηθεί μουσικά αρκετές φορές. Αυτή τη φορά, το setup αλλάζει: δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, δύο αντικριστές σκηνές και ένα κοινό που θα έχει τον τελευταίο λόγο. Δύο σκηνές. Τέσσερις γύροι. Ένας νικητής.

Και επειδή ένα πραγματικό Red Bull SoundClash χρειάζεται ανατροπές, οι δύο πλευρές κρατούν ακόμη ένα σημαντικό χαρτί κλειστό: RACK και LILA θα φέρουν από έναν special guest στη σκηνή, με τις δύο ταυτότητες να παραμένουν μυστικές μέχρι τη βραδιά του event.



Οι δυο καλλιτέχνες προσπάθησαν να μαντέψουν τον guest του αντιπάλου:

RACK: «Λαϊκό pop – πιστεύω»

LILA: «καλά τα είπες λαϊκό - pop - παραδοσιακό θα πω για μένα για να καλύψω, όλα τα είδη. Ο Ηρακλής, αν μπορώ να μαντέψω, θα έχει guest από λαϊκό - pop - παραδοσιακό και λίγη όπερα. Από ότι καταλάβατε θα δοθούν όλες απαντήσεις στη σκηνή στις 14/11»

Το Red Bull SoundClash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 20:00, στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 17:00.

Η βασική ιδέα πίσω από το Red Bull SoundClash είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά προβλέψιμο: ας από τους δύο καλλιτέχνες ξεκινά να ερμηνεύει ένα τραγούδι· ο άλλος το ολοκληρώνει. Ένα κομμάτι, δύο ξεχωριστά μουσικά στυλ. Στον δεύτερο γύρο, ερμηνεύουν τραγούδια ο ένας του άλλου, όμως με το δικό τους μουσικό στυλ, ενώ στον τρίτο γύρο, οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τα δικά τους τραγούδια, αλλά σε εντελώς απροσδόκητα μουσικά στυλ. Στον τελικό γύρο, special guests εμφανίζονται στη σκηνή του κάθε καλλιτέχνη!

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