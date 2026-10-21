Ο «άγνωστος» Διονύσης Σαββόπουλος - Ένας χρόνος μετά: Οι άνθρωποι που τον έζησαν μιλούν στο Newsbomb

Φίλοι του μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και άγνωστες πτυχές της σχέσης τους με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, φωτίζοντας διαφορετικές στιγμές της καλλιτεχνικής και προσωπικής του διαδρομής.

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, το Newsbomb φιλοξενεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στη ζωή και την παρακαταθήκη του, μέσα από τέσσερις συνεντεύξεις με ανθρώπους που τον γνώρισαν από κοντά και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο εικαστικός Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο μουσικός Γιάννης «Μπαχ» Σπυρόπουλος, η εκδότρια Άννα Πατάκη και ο Δημήτρης Γιακουμέλος, ιδιοκτήτης του ιστορικού «Κυττάρου», μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και άγνωστες πτυχές της σχέσης τους με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, φωτίζοντας διαφορετικές στιγμές της καλλιτεχνικής και προσωπικής του διαδρομής.

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