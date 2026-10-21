Ο HOMR στο Gazzetta: «Το ραπ είναι και θα είναι πάντα πολιτικό»

Ο HOMR μας μιλά για το project «Fuζion» (στο ΙΛΙΟΝ Plus, στις 29/10), εγχείρημα στο οποίο συναντιέται η ελληνική με τη γαλλική ραπ.

Οι πολιτισμοί πάντα θα επικοινωνούν και θα δημιουργούν νέους πολιτισμούς. Με μια προϋπόθεση: να υπάρχει αλήθεια σε ό,τι γίνεται. Το «Fuζion» είναι μια τέτοια περίπτωση και ενώνει το ελληνικό με το γαλλικό ραπ. Στις 29 Οκτωβρίου, το ΙΛΙΟΝ Plus γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής και της γαλλικής ραπ κουλτούρας για μια βραδιά γιορτής, με artists και dj sets, σε ένα ξεχωριστό event από τις ραπ κολλεκτίβες Hecate και Komä. Ο HOMR, Γάλλος και Έλληνας καλλιτέχνης, εκ των βασικών συντελεστών της εκδήλωσης, μιλά στο Gazzetta γι’ αυτή την ιδιαίτερη καλλιτεχνική/πολιτισμική σύμπραξη. Τον ευχαριστούμε.

Τι θα δει και κυρίως τι θα ακούσει το κοινό που θα έρθει στο «Fuζion»;

Στις 29 Οκτωβρίου στο ILION Plus, θα δείτε και θα ακούσετε τον εορτασμό των γαλλικών και ελληνικών ραπ πολιτισμών. Καλλιτέχνες και DJ από τις δύο χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, παίζοντας και αναμειγνύοντας ελληνικά και γαλλικά ραπ κομμάτια. Έτσι, θα δείτε ζωντανές εμφανίσεις από ράπερ, αλλά και θα ακούσετε νέους ήχους και νέα στυλ – μας αρέσει να το αποκαλούμε «hybrid music».

Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό;

Πιστεύω ότι η Ελλάδα παραμένει ακόμα κλειστή και απομονωμένη όσον αφορά το ραπ. Από τη μία πλευρά, της λείπει μια ορισμένη διεύρυνση· συχνά περιορίζεται στα ίδια μουσικά στυλ (beats), στους ίδιους τύπους ράπερ (trap, drill) και δυσκολεύεται να δοκιμάσει και να πειραματιστεί με νέα πράγματα. Από την άλλη, οι άλλες χώρες δεν δίνουν αρκετή προσοχή στο ελληνικό ραπ· για πολλούς, αυτό δεν υπάρχει καν· δεν αφιερώνουν χρόνο να εμβαθύνουν στο θέμα, να εξερευνήσουν και να ενημερωθούν για τους στίχους και τους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες αυτής της σκηνής. Για να ανοιχτεί στον κόσμο, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να χτίσει γέφυρες μεταξύ των πολιτισμών, και εμείς προτείνουμε μία τέτοια.

Ποιο γαλλικό ραπ κομμάτι και ποιο ελληνικό (αν ξέρεις) εκφράζει αυτή την ένωση;

Ο πρώτος που έφτιαξε μια γέφυρα μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας είναι φυσικά ο ράπερ Vlospa. Όντας ο ίδιος γαλλο-έλληνας, είχε αναλάβει το στοίχημα, σε ένα άλμπουμ ραπ με τίτλο «Mektoub», να δημιουργήσει ένα κομμάτι εξ ολοκλήρου στη Γαλλία, το «R.U.E», κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν. Έχει επίσης ένα κομμάτι με ένα μείγμα γαλλικών και ελληνικών στοιχείων που ονομάζεται «Big Moves vol. 1». Το κομμάτι «Success» από τη Lunar και μένα, είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος τρόπος για να εκπροσωπήσουμε τη βραδιά «Fuζion». Είτε η παραγωγή, είτε τα flow, οι στίχοι ή το μίξ, σε αυτό συναντάμε γαλλικές και ελληνικές επιρροές.

«Οι δυο σκηνές του ραπ, ελληνική και γαλλική, εξακολουθούν να είναι πολύ πολιτικοποιημένες»

Τι ενώνει και τι χωρίζει τη γαλλική και την ελληνική ραπ κουλτούρα;

Κατά τη γνώμη μου, η κύρια διαφορά είναι η μουσική ποικιλομορφία. Στη Γαλλία, οι παραγωγές (Beats) έχουν εξελιχθεί σημαντικά, επηρεασμένες κυρίως από μουσικά είδη όπως η ηλεκτρονική, η τέκνο, το ροκ ή η τζαζ, αλλά και, κυρίως, από την πολιτισμική ποικιλομορφία της Γαλλίας. Οι ράπερ που προέρχονται από τις διασπορές έφεραν νέες γλώσσες στη μουσική τους, αλλά και νέα όργανα (Βόρεια Αφρική, Ισπανία, νησιά…). Αυτό συνέβαλε στην άνθηση νέων ειδών και νέων ήχων, σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία, κατά τη γνώμη μου, υστερεί ακόμα σε αυτό το θέμα, καθώς η ελληνική σκηνή παραμένει ακόμα διστακτική.

Η κύρια ομοιότητά τους είναι η αγάπη για τις λέξεις. Υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός ράπερ, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα, που δίνουν μεγάλη προσοχή στη γραφή και στους στίχους τους. Για μένα, αυτό συνδέεται στενά με την πολιτική και αντιεξουσιαστική κληρονομιά του ραπ, η οποία εξακολουθεί να είναι πολύ έντονη και στις δύο αυτές χώρες. Η καταγγελία θα έχει πάντα μεγαλύτερο αντίκτυπο αν χρησιμοποιούνται οι σωστές λέξεις.

Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του έλληνα ράπερ και ποιο του Γάλλου;

Αν ήθελα να πέσω κατευθείαν στο κλισέ, θα έλεγα ότι ο Έλληνας ράπερ ντύνεται συχνά ολόμαυρος, με τατουάζ και γυαλιά ηλίου, χαχα, ενώ ο Γάλλος ράπερ ντύνεται σαν να βρίσκεται στη Fashion Week.

Πιο σοβαρά τώρα, πιστεύω ότι το χαρακτηριστικό του Έλληνα ράπερ είναι η εντατική αναζήτηση στη σύνθεση των στίχων του, ενώ αυτό του Γάλλου ράπερ είναι η αναζήτηση του ήχου· πολλοί αγωνίζονται για την πρωτοτυπία (κάποιες φορές υπερβολικά).

Το κοινωνικό βίωμα, πόσο έντονο είναι μέσα σε αυτή τη σχέση;

Η κοινωνική διάσταση είναι πολύ σημαντική και στις δύο χώρες, υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Είτε από οικονομική είτε από πολιτική άποψη, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν περάσει πολλές κρίσεις και φημίζονται για την έντονη δέσμευσή τους και την ανθεκτικότητά τους. Και οι δύο χώρες εκφράζονται μέσω διαδηλώσεων, αλλά και μέσω της τέχνης και, επομένως, του ραπ. Όπως προαναφέρθηκε, οι δυο σκηνές του ραπ, ελληνική και γαλλική, εξακολουθούν να είναι πολύ πολιτικοποιημένες, κάτι που τους κοστίζει μερικές φορές λογοκρισία, ακυρώσεις συναυλιών ή δικαστικές διώξεις, αλλά δεν το βάζουν κάτω και πιστεύω ότι η νεολαία το έχει καταλάβει καλά. Έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτή τη στιγμή με τις διαδηλώσεις των μαθητών λυκείου. Το ραπ έχει γίνει το μουσικό είδος με τις περισσότερες ακροάσεις σε πολλές χώρες, και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι είναι οι τελευταίοι που εκφράζουν με λόγια αυτό που αισθάνεται ο κόσμος.

«Φυσικά είναι δυνατή μια πολιτιστική συμμαχία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας με επίκεντρο το ραπ»

Θα βρεθείς στη σκηνή με τη Lunar. Τι σου αρέσει στον τρόπο που ραπάρει;

Λατρεύω τη Lunar, είναι πρώτα απ’ όλα φίλη μου, αλλά και μια υπέροχη καλλιτέχνιδα. Έχει πολλές ιδέες, ακούει πάρα πολύ ραπ (κυρίως γαλλικό) και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους καταλαβαινόμαστε τόσο καλά μουσικά. Αυτό που μου αρέσει στον τρόπο που ραπάρει είναι ότι μπορεί να περάσει ώρες ψάχνοντας τη σωστή λέξη για να περιγράψει μια κατάσταση· έχει μια πολύ εικονογραφική γλώσσα που επιτρέπει επίσης να δημιουργούνται πολλές εικόνες γύρω από αυτό. Είναι επίσης πολύ εντυπωσιακή στις συναυλίες της· δεν χρησιμοποιεί auto-tune, ούτε playback, ραπάρει 45 λεπτά χωρίς διακοπή, κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό και όλο και πιο σπάνιο.

Πες μου λίγα λόγια για τις κολεκτίβες «Hecate» και «Komä»;

Οι Hécate και Komä είναι δύο συλλογικότητες/κολεκτίβες από τη Λυών. Εγώ ανήκω στο Komä, το οποίο ιδρύθηκε από έναν πολύ καλό φίλο μου, έναν ακόμη Γάλλο-έλληνα (Αλέξανδρος Τζουγανάκης), ενώ ο ιδρυτής των Hécate είχε επικοινωνήσει μαζί μου για να φτιάξει το εξώφυλλο του κομματιού «Success» που κάναμε με τη Lunar, στη συνέχεια, γίναμε πολύ στενοί φίλοι. Πρόκειται για δύο συλλογικότητες που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους· όλοι τους είναι παθιασμένοι με το ραπ και την ηλεκτρονική μουσική και δημιουργήθηκαν λόγω της έλλειψης ραπ εκδηλώσεων που να ανταποκρίνονται στη νέα γενιά. Παλαιότερα, είτε ακούγαμε ραπ, είτε τέκνο, είτε κλασική μουσική, αλλά σήμερα οι νέοι ακούνε τα πάντα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε βραδιές, concepts που να συνδυάζουν όλα αυτά τα μουσικά στυλ και, κατ’ επέκταση, να συνδυάζουν και τις κουλτούρες. Έτσι γεννήθηκε το πρότζεκτ «Fuζion».

Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, μαθητές, φοιτητές, έχουν ξεσηκωθεί για την υποβάθμιση της Παιδείας. Το «Fuζion», μέσα από τον λόγο και τη μουσική του, θα είχε πιστεύεις θέση σε αυτές τις κινητοποιήσεις;

Πιστεύω απόλυτα ότι το «Fuζion» έχει τη θέση του σε αυτό το κίνημα. Τα συλλογικά σχήματα αποτελούνται από νέους, μερικοί από τους οποίους είναι ακόμα φοιτητές, και όλοι τους είναι δεσμευμένοι στην αριστερά. Το ραπ είναι και θα είναι πάντα πολιτικό· ακόμα κι αν είμαστε εδώ πρωτίστως για να διασκεδάσουμε, το να οργανώνουμε βραδιές με στόχο την ανάμειξη των πολιτισμών στις μέρες μας αποτελεί πολιτική πράξη. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε σημαντικά μηνύματα μέσω της μουσικής μας και των εκδηλώσεών μας, ενώ παράλληλα αναζητούμε και άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε τους νέους μέσω των βραδιών μας.

Κάποτε λέγαμε «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία», σε πολιτικό επίπεδο. Θα καταφέρουμε να εδραιώσουμε και μια ραπ πολιτιστική συμμαχία;

Φυσικά είναι δυνατή μια πολιτιστική συμμαχία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας με επίκεντρο το ραπ, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Πολλές άλλες χώρες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή την άνοδο του φασισμού, και κατά τη γνώμη μου η συμμαχία πρέπει να γίνει με όλους όσους μοιράζονται τις ιδέες μας και αγωνίζονται για να τις υπερασπιστούν με οποιονδήποτε τρόπο. Προσωπικά με απασχολεί η ελληνική και η γαλλική πολιτική, αλλά γύρω μου έχω πολλούς «hybrids» φίλους, όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ, και είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα καταφέρουμε να διοργανώσουμε και άλλες εκδηλώσεις όπως αυτή, με θέμα το ραπ και τον πολιτισμό. Ένας πολύτιμος θησαυρός που αυτή τη στιγμή απειλείται.

Σε ευχαριστώ.

Και γω.

INFO

Fuζion:

A blending of Greek & French Rap Culture

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

ΙΛΙΟΝ Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34, Αθήνα

Live Sets:

HOMR

Lunar

+special guests: VIKKIE, INDRA, ENCOR, TARA and friends

Dj Sets: Tzoug, GreennPurplez, Lecma

Πώληση εισιτηρίων: more.com

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Photo credits: aro_bazze, Alex Giotis, Sonia Tzimogianni

Συμπαραγωγή: Hécate, KOMÄ, Kompakt Productions

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

