Σπύρος Ζαγοραίος: Η χειροβομβίδα που του έκοψε το χέρι και το ένοπλο επεισόδιο με τον Μανώλη Αγγελόπουλο

Επιμέλεια:  Newsroom
Σπύρος Ζαγοραίος: Η χειροβομβίδα που του έκοψε το χέρι και το ένοπλο επεισόδιο με τον Μανώλη Αγγελόπουλο
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 20 Οκτωβρίου 2014, πέθανε ο Σπύρος Ζαγοραίος, ο «μεγάλος αλήτης» του λαϊκού τραγουδιού.

Εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάω, όλη μου η ζωή αυτό είναι. Και στο δρόμο που πάω εγώ σφυράω, όταν δεν τραγουδάω. Και ξέρετε και κάτι; Αν έρθει ένας καιρός και δεν μπορώ πια να τα λέω τα τραγούδια όπως πρέπει, εγώ θα πηγαίνω στα μαγαζιά και θα τους λέω: “Πόσα θέλετε να σας δώσω, να σας πω δυο τραγούδια;”».

Ο Σπύρος Ζαγοραίος υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του αυθεντικού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η φωνή του Ζαγοραίου ξεχώριζε και φυσικά συνεχίζει να ξεχωρίζει. Είναι από εκείνες που αν ανοίξεις το ραδιόφωνο και την ακούσεις θα πεις αμέσως «ωπ! Ο Ζαγοραίος». Δεν θα σου πάρει παρά 1-2 δευτερόλεπτα να τον αναγνωρίσεις. Κάτι που στις ημέρες μας δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα συμβεί αν ακούσεις τους περισσότερους από τους νεότερους τραγουδιστές.

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