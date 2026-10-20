Οδηγός Tesla αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και έπεσε πάνω σε περιπολικό- Σοβαρά τραυματίες δύο αστυνομικοί

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια, καταγράφει το Tesla, το οποίο οδηγούσε ένας 22χρονος άνδρας από το Σακραμέντο, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, προτού προσκρούσει με σφοδρότητα στο πίσω μέρος ενός περιπολικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο Tesla έπεσε πάνω σε περιπολικό στην πόλη Φέρφιλντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο οδηγός του ηλεκτρικού οχήματος παραδέχθηκε ότι τον είχε πάρει ο ύπνος στο τιμόνι όσο το αυτοκίνητο κινούνταν υπό τον έλεγχο του συστήματος υποβοήθησης οδήγησης Full Self-Driving (FSD), με αποτέλεσμα να εμβολίσει σταθμευμένο περιπολικό.

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