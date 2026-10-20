Flora Supermarkets: Το δικό σου Σούπερ Μάρκετ στη Μύκονο!

Ένας χώρος απαράμιλλου design που χαρακτηρίζεται από μοντέρνα αισθητική και πρωτοποριακές καλλιτεχνικές πινελιές, η μεγαλύτερη συλλογή σπάνιων και πολυτελών ποτών, live μουσικές επιλογές από DJ και μια τεράστια ποικιλία προϊόντων – με άλλα λόγια, το πιο σύγχρονο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Η ιστορία των Flora άρχισε το 1970, όταν οι Μυκονιάτες Γιάννης και Φλώρα Κονταράτου ξεκίνησαν μια μικρή επιχείρηση με τρόφιμα και ποτά. Τότε δεν φαντάζονταν ότι το μικρό μαγαζί τους θα γινόταν περίπου 20 χρόνια αργότερα ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ. Η Μύκονος αγάπησε από την πρώτη στιγμή το σούπερ μάρκετ Flora, που άνοιξε το 1989 στο Αεροδρόμιο. Έπειτα ακολούθησαν δύο ακόμη καταστήματα: ένα στην περιοχή του Βόθωνα και ένα στην Άνω Μερά.

Σήμερα, 50 χρόνια αργότερα αργότερα, τα Σούπερ Μάρκετ Flora είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Μυκόνου και παράλληλα ο μεγαλύτερος προμηθευτής για τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα ξενοδοχεία του νησιού. Η νέα γενιά της οικογένειας συνεχίζει σταθερά στο δρόμο της ποιότητας, της ποικιλίας και της άψογης εξυπηρέτησης, με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των καταναλωτών.

Η φιλοσοφία της εταιρίας τοποθετεί στο επίκεντρο τον καταναλωτή, διατηρώντας μια στάση ευθύνης και σεβασμού απέναντί του. Στην κατεύθυνση αυτή, τα Super Market Flora αναλαμβάνουν πληθώρα πρωτοβουλιών Κοινωνικής Υπευθυνότητας, οι οποίες αντανακλούν το ενδιαφέρον της εταιρείας προς το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Στα Super Market Flora εταιρική ευθύνη σημαίνει σεβασμός προς το συνάνθρωπο, τον συνάδερφο, το περιβάλλον και όλα αυτά εκφράζονται με την παροχή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, με την υπεύθυνη λειτουργία των καταστημάτων μας και με την ελάχιστη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Βασικός μας στόχος μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, να προσφέρουμε προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία, εξαιρετική ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή. Πάντα με σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον έχοντας βασικές αξίες…

Καταστήματα

Τα Flora Αεροδρομίου είναι το πρώτο και μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ στο νησί της Μυκόνου. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Αεροδρόμιο, σε απόσταση 50 μέτρων. Απέχει από τη Χώρα της Μυκόνου και από τις περιοχές Πλατύ Γιαλό, Ορνό, Paradise, Super Paradise, Αγράρι, Παράγκα και Αγία Άννα περίπου 3 έως 3,5 χλμ. ενώ από τον Άγιο Στέφανο 5 χλμ.

Το σούπερ μάρκετ Flora του Αεροδρομίου είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία αγορών. Το interior design αποπνέει μια αίσθηση φινέτσας και πολυτέλειας, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την τεράστια ποικιλία προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια. Ο κομψός διάκοσμος, ο φωτισμός με νέον και οι γιγαντοοθόνες μετατρέπουν τα ψώνια σε ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό ταξίδι, πρωτόγνωρο για τη χώρα μας – και όχι μόνο.

Την εμπειρία ολοκληρώνει ιδανικά ο DJ, που παίζει ζωντανά μουσική και δίνει το έναυσμα για χορό στους διαδρόμους, καθώς και το εντυπωσιακό bar που δίνει την ευκαιρία στους πελάτες μας να χαλαρώσουν και να απολαύσουν το κοκτέιλ της επιλογής τους, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα ψώνια τους.

Εδώ θα βρείτε την Cava Flora 84600 με τη μεγαλύτερη συλλογή ποτών στο νησί της Μυκόνου, το τμήμα delicatessen με εκλεκτές επιλογές από όλο τον κόσμο, το τμήμα μαναβικής με τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, το τμήμα τυριών και αλλαντικών, και αμέτρητες ακόμα επιλογές ποτών, τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης.

Το δεύτερο κατάστημα στην οικογένεια των σούπερ μάρκετ Flora βρίσκεται στη θέση Βόθωνας Μυκόνου, ακριβώς στη στροφή για Πάνορμο και Άγιο Σώστη. Απέχει 4 χλμ από την πόλη της Μυκόνου και 4 χλμ από την Άνω Μερά, εξυπηρετώντας άμεσα τις περιοχές Μάραθι, Πάνορμο, Άγιο Σώστη και Κλουβά.

Πρόσφατα ανακαινισμένο, με μοναδικό interior design που ξεχωρίζει και εντυπωσιακό φωτισμό neon, το Flora Βόθωνα προσφέρει πολλά παραπάνω από ένα απλό σούπερ μάρκετ! Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε ποτά, τυριά, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα καθημερινής χρήσης.

FLORA SUPERMARKETS

www.mykonos-flora.gr

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