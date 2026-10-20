Τα Χριστούγεννα έρχονται στο Λονδίνο και η Oxford Street θα μοιάζει με το Χόγκουαρτς. Σκέτη μαγεία

Τα Χριστούγεννα στην Oxford Street είναι σκέτη μαγεία, ωστόσο φέτος θα είναι πράγματι. Ο κόσμος του Harry Potter θα ζωντανέψει με εντυπωσιακά φωτάκια

Αν αγαπάς τον Harry Potter και σκέφτεσαι να επισκεφθείς το Λονδίνο την περίοδο των γιορτών, φέτος έχεις έναν ακόμη λόγο να το βάλεις στη λίστα σου. Η διάσημη Oxford Street ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με μια ξεχωριστή δόση μαγείας, εμπνευσμένη από τον αγαπημένο κόσμο του μικρού μάγου.

Το HBO Max και η New West End Company ανακοίνωσαν μια μεγάλη συνεργασία, με στόχο να μετατρέψουν έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας σε έναν προορισμό βγαλμένο από τις σελίδες των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Εκτός από τον καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο φωτισμό της Oxford Street, φέτος θα προστεθούν ειδικά σχεδιασμένες φωτεινές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από τον Χάρι Πότερ, δίνοντας στον δρόμο μια διαφορετική ατμόσφαιρα.

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