5 ευρωπαϊκές πόλεις που μοιάζουν βγαλμένες από γοτθικό μυθιστόρημα

Σκοτεινά μεσαιωνικά σοκάκια, εμβληματικοί πύργοι και εντυπωσιακά κάστρα δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό μυστηρίου. Από τη Σκωτία μέχρι τη Ρουμανία, αυτές οι ευρωπαϊκές πόλεις μας ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή.

Η φθινοπωρινή ομίχλη απλώνεται πάνω από τις στέγες και η βροχή πέφτει ανάμεσα στους γοτθικούς πύργους. Τα στενά μεσαιωνικά σοκάκια και τα μυστικά περάσματα μαρτυρούν ιστορίες αιώνων. Αυτό είναι το σκηνικό μυστηρίου που συναντάμε σε εντυπωσιακές πόλεις της Ευρώπης που μοιάζουν βγαλμένες από γοτθικό μυθιστόρημα.

Από τη Σκωτία και την Τσεχία μέχρι τη Ρουμανία και το Βέλγιο, ανακαλύπτουμε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις που συνδυάζουν μεσαιωνική αρχιτεκτονική, σκοτεινούς θρύλους και ιστορίες που μοιάζουν να ξεπηδούν από τις σελίδες των βιβλίων της Mary Shelley. Άλλωστε, το Halloween είναι η ιδανική αφορμή για μια τέτοια απόδραση.

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