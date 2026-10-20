«Επιβάτες βγήκαν στο φτερό για να σωθούν»: Αυτές είναι οι πιο τρομακτικές πτήσεις των τελευταίων ετών

Πρόσκρουση με πουλιά, τρομακτικές «βουτιές» στον ωκεανό, φωτιά στον κινητήρα, αποκόλληση πόρτας και μερικές ακόμα στιγμές τρόμου μέσα σε αεροπλάνα.

Όσο κι αν επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας ότι το αεροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δύσκολα πείθεται όταν βρίσκεται κλεισμένος σε έναν μεταλλικό σωλήνα, χιλιάδες πόδια πάνω από τη γη. Ειδικά όταν υπάρχουν κάποια λίγα περιστατικά που μπορεί να ενισχύουν τους φόβους και να τους κάνουν περισσότερο υπαρκτούς.

Για πολλούς ταξιδιώτες, η διαδικασία της πτήσης είναι μια διαρκής πρόκληση. Κοιτούν διακριτικά τα πρόσωπα των αεροσυνοδών για να δουν αν είναι ήρεμοι, αποκωδικοποιούν κάθε παράξενο θόρυβο που κάνει ο τροχός ή ο κινητήρας, και παρατηρούν με καχυποψία κάθε φωτεινή ένδειξη.

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