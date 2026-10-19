Η bwin στην Αμυμώνη: Γνωρίζοντας την οπτική αναπηρία μέσα από την εμπειρία

Με βιωματικά παιχνίδια και γνωριμία με την αίθουσα Snoezelen, οι εθελοντές της bwin γνώρισαν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης και την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, οι εθελοντές της bwin επισκέφθηκαν την Αμυμώνη, συμμετέχοντας σε μια ξεχωριστή δράση με επίκεντρο τη γνωριμία με την οπτική αναπηρία και τη σημασία της προσβασιμότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της bwin και της σταθερής συνεργασίας της με την Αμυμώνη, οργανισμό που παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε άτομα με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

Ξεχωριστή θέση στην επίσκεψη είχαν τα βιωματικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να μπουν, έστω και προσωρινά, στη θέση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία. Φορώντας ειδικές μάσκες που περιόριζαν την όρασή τους, δοκίμασαν στην πράξη ορισμένες από τις δυσκολίες της καθημερινότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν στον σωστό τρόπο προσέγγισης και παροχής βοήθειας, με σεβασμό στην αυτονομία κάθε ανθρώπου. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ειδικά διαμορφωμένα επιτραπέζια παιχνίδια, όπως η τρίλιζα και το ντόμινο, στο οποίο οι διαφορετικές υφές των κομματιών αποτελούσαν τη βάση για την αντιστοίχισή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επίσκεψη στην αίθουσα Snoezelen, έναν ειδικά διαμορφωμένο πολυαισθητηριακό χώρο που αξιοποιεί ερεθίσματα όπως το φως, ο ήχος και η αφή στο πλαίσιο της θεραπευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων. Οι εθελοντές ενημερώθηκαν για τον εξοπλισμό της αίθουσας και τον ρόλο του στη θεραπευτική διαδικασία, ενώ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διαδραστικά παιχνίδια που ενεργοποιούνται μέσω των κινήσεων του σώματος μπροστά σε οθόνη, καθώς και ένα ειδικό στρώμα νερού που συνδυάζει μουσική και δονήσεις, προσφέροντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία.

Παράλληλα, οι εθελοντές ενημερώθηκαν για τις δομές, τις υπηρεσίες, καθώς και τα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα της Αμυμώνης, αποκτώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινότητας των ωφελούμενων και του έργου του εξειδικευμένου προσωπικού. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενίσχυση της αυτονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η επίσκεψη αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για την ενίσχυση της σχέσης της bwin με την Αμυμώνη, την οποία η εταιρεία στηρίζει και μέσα από την κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών σε τρόφιμα του Κέντρου Ημέρας «Ίριδα» και της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λίλιαν Βουδούρη».

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, τόνισε: «Η επίσκεψή μας στην Αμυμώνη ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για όλους μας. Μέσα από τη συμμετοχή των εθελοντών μας, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, αλλά και το σπουδαίο έργο των ανθρώπων της Αμυμώνης. Για εμάς στην bwin, η κοινωνική προσφορά σημαίνει να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να ακούμε τις ανάγκες τους, να μαθαίνουμε μέσα από τις εμπειρίες τους και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Αμυμώνη μπορούμε να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη και να συμμετέχουμε σε δράσεις που προάγουν την κατανόηση, τον σεβασμό και τη συμπερίληψη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον».

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η bwin επιδιώκει να καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της σε δράσεις που προάγουν την προσβασιμότητα και την ισότιμη συμμετοχή όλων στην κοινωνική ζωή.

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