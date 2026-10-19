Πιστεύεις στα φαντάσματα; 12 celebrities με τρομακτικές εμπειρίες

Μην προσπαθήσεις να πείσεις αυτούς τους celebrities ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα - θα σε διαψεύσουν περιγράφοντας τις παραφυσικές ιστορίες που έχουν ζήσει.

Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα θέμα που να έχει συζητηθεί στις περισσότερες παρέες, αυτό θα ήταν με βεβαιότητα οι παραφυσικές ιστορίες ή αλλιώς οι περιγραφές για φαντάσματα και εξωγήινους. Αν ανήκεις στους millennials ή στις ακόμα μεγαλύτερες γενιές, σίγουρα θυμάσαι αφηγήσεις των παππούδων σου ή των ηλικιωμένων του χωριού, που αναφέρονταν σε φαντάσματα, στοιχειωμένα σπίτια και επικίνδυνες περιοχές. Αυτές οι ιστορίες χαράχτηκαν στη μνήμη και μας συντροφεύουν εδώ και πολλά χρόνια. Όπως, επίσης, και το συναίσθημα του φόβου - ή του τρόμου - που μας κυριαρχούσε μέχρι να επιστρέψουμε στο σπίτι και να νιώσουμε και πάλι «ασφαλείς».

Τότε, όσο τρομαγμένοι κι αν ήμασταν, η ατάκα των γονιών μας πως «δεν υπάρχουν φαντάσματα» μάς χάριζε την απόλυτη ανακούφιση, αν όχι λύτρωση, που χρειαζόμασταν εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Και μετά, η ζωή συνέχιζε. Πολλά χρόνια αργότερα, μπορεί να μην τρομάζουμε πια με αυτές τις ιστορίες - ευτυχώς δηλαδή - ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται πως έχουν γίνει μάρτυρες περιστατικών με φαντάσματα και, αλήθεια, αν όντως ισχύει, δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr