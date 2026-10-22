Είναι αληθινή η κατάρα των Κένεντι; Ο θάνατος της Κάιλ και οι τραγωδίες που συγκλόνισαν όλο τον κόσμο

Η «κατάρα των Κένεντι» επιστρέφει στη συζήτηση μετά τον θάνατο της εγγονής του Ρόμπερτ Κένεντι, Κάιλ Κένεντι.

Η κατάρα των Κένεντι επιστρέφει στο προσκήνιο. Ο θάνατος της Κάιλ Κένεντι, εγγονής του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, σε ηλικία μόλις 42 ετών, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ιστορία μιας από τις πιο γνωστές πολιτικές οικογένειες της Αμερικής.

Μιας οικογένειας που, εδώ και δεκαετίες, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δολοφονίες, θανατηφόρα δυστυχήματα και απώλειες που έχουν σημαδέψει περισσότερες από μία γενιές της.

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