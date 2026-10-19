Hellenic Sailing League powered by Grivalia: Η πρώτη σεζόν ενός νέου θεσμού για την ελληνική αγωνιστική ιστιοπλοΐα

Την πορεία της Hellenic Sailing League powered by Grivalia κατά την πρώτη αγωνιστική της χρονιά, καθώς και το όραμα για την εξέλιξή της τα επόμενα χρόνια, παρουσίασαν σήμερα εκπρόσωποι της διοργάνωσης στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Η Hellenic Sailing League powered by Grivalia, πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και της Grivalia Hospitality, ξεκίνησε το 2026 με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμού διασυλλογικής ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα και την ανάδειξη της χώρας ως προορισμού διεθνών αγωνιστικών διοργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες ανάπτυξης της πρωτοβουλίας, με έμφαση στην ενίσχυση της συμμετοχής ναυτικών ομίλων, στη δημιουργία μιας σταθερής αγωνιστικής πλατφόρμας και στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αγώνων της εναρκτήριας σεζόν:

Αγωνίστηκαν συνολικά πάνω από 120 αθλητές

Πραγματοποιήθηκαν 21 ιστιοδρομίες

Χρησιμοποιήθηκαν 8 σκάφη RS21

Προσελκύστηκαν περισσότεροι από 300 επισκέπτες/θεατές

Υλοποιήθηκαν 24 ώρες αγωνιστικού προγράμματος

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η ανταπόκριση της ιστιοπλοϊκής κοινότητας κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του θεσμού επιβεβαιώνει τη δυναμική του εγχειρήματος και δημιουργεί ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό της επόμενης πενταετίας, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι στόχος είναι η διεξαγωγή 6 αγώνων ετησίως και συνολικά 250 αθλητών ανά σεζόν. Επίσης, επιδιώκεται η προσέλκυση διεθνών πληρωμάτων, με στόχο την καθιέρωση της Ελλάδας ως σημείου αναφοράς για το club sailing στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο χορηγών και συνεργατών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καθιέρωση του θεσμού, ενώ η Grivalia συμμετέχει ως Founding Partner στηρίζοντας το μακροπρόθεσμο όραμα της πρωτοβουλίας.

Η Hellenic Sailing League powered by Grivalia ολοκληρώνει την πρώτη της αγωνιστική περίοδο με τον τελικό αγώνα του 2026 και συνεχίζει την πορεία της με στόχο τη δημιουργία ενός θεσμού διεθνούς εμβέλειας για την ελληνική ιστιοπλοΐα.

Υποστηρικτές της διοργάνωσης

Founding Partner

Grivalia

Gold Sponsors

AVIS

Eurobank

Goldair

LAMDA Development

La Roche-Posay

Seajets

Sotheby's International Realty Greece

Venue Sponsor

One&Only Aesthesis

Media Sponsor

ANTENNA Group

Media Partner

Newsit

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