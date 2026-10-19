Το ράντσο της φρίκης στο Μεξικό: Εκτελεστής καρτέλ αποκαλύπτει ότι έκαψαν 500 ανθρώπους σε αυτοσχέδιο κρεματόριο

Εκτελεστής του καρτέλ CJNG ομολόγησε την εκτέλεση και καύση άνω των 500 ανθρώπων σε ράντσο του Μεξικού, καταρρίπτοντας τους επίσημους ισχυρισμούς.

Ο χάρτης της διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό έχει στην πολιτεία Χαλίσκο ένα από τα πλέον αιματηρά επίκεντρά του. Για χρόνια, εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν απομονωμένες αγροτικές περιοχές για να στήνουν παράνομα στρατόπεδα, όπου στρατολογούσαν βίαια, βασάνιζαν και εξαφάνιζαν τα ίχνη των θυμάτων τους.

Η πλέον διαβόητη τοποθεσία αυτού του δικτύου είναι το Ράντσο Ισαγκίρε, μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων στον δήμο Τεουτσιτλάν. Το σημείο εντοπίστηκε αρχικά από συλλογικότητες μητέρων που αναζητούσαν τα εξαφανισμένα παιδιά τους, εξελισσόμενο γρήγορα σε σύμβολο ατιμωρησίας.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του εκτελεστή στην ιταλική τηλεόραση

Ενώ οι συγγενείς των θυμάτων έρχονταν αντιμέτωποι με ρούχα, υποδήματα και υπολείμματα οστών, οι επίσημες εκθέσεις της Γενικής Εισαγγελίας υποστήριζαν πως δεν υπήρχαν ενδείξεις λειτουργίας κρεματορίου, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος ήταν απλώς στρατόπεδο εκπαίδευσης.

Η επίσημη εκδοχή κατέρρευσε μετά από ρεπορτάζ του ιταλικού δημόσιου δικτύου Tg1 και τη δημοσιογράφο Στεφανία Μπατιστίνι. Ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπο, ενεργός εκτελεστής του Καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο, προέβη σε σοκαριστικές αποκαλύψεις.

🚨#BRUTAL El noticiero Italiano @Tg1Rai realizó una investigación sobre el rancho Izaguirre donde un sicario afirmó haber incinerado al menos 250 personas en ese lugar, pero calcula al menos 500 personas fueron asesinadas ahí. Como se esperaba, nuevamente la FGR se apuró a negarlo, pero la evidencia es abrumadora. https://t.co/CtIfOqIObf — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) October 16, 2026

«Περισσότεροι από 500 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ράντσο Ισαγκίρε. Εγώ ο ίδιος έκαψα 250 από αυτούς. Πληρωνόμουν σταθερό μεροκάματο 4.000 πέσος τη βάρδια, ανεξάρτητα από το πόσες ζωές αφαιρούσα σε μία ημέρα», ομολόγησε ο εκτελεστής.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα οστά καταστρέφονταν σχεδόν ολοσχερώς και αεροστεγώς, ενώ πλέον συνεργάζεται κρυφά με την οργάνωση «Madres Buscadoras de Jalisco», υποδεικνύοντας τα σημεία όπου υπάρχουν ακόμη μικρά θραύσματα οστών ή δοντιών.

Συνελήφθησαν ηγετικά στελέχη της οργάνωσης - Μέσω TikTok η στρατολόγηση

Η έρευνα αποδείκνυε ότι το στρατόπεδο λειτούργησε χάρη σε ένα ευρύ πλέγμα συνενόχων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο πρώην δήμαρχος της Τεουτσιτλάν, Χοσέ Ασενσιόν Μουργκία, ο οποίος κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε τη δημοτική αστυνομία για τη φύλαξη του ράντσου.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ηγετικά στελέχη του καρτέλ, όπως ο Χοσέ Γκρεγκόριο Λάστρα Αρμίδα (El Lastra) και η διάδοχός του Άλμα Ρόσα Ριβέρα (La Leona). Οι κατηγορούμενοι παραπλάνουσαν νεαρά άτομα με ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε πλατφόρμες όπως το TikTok, πριν τα μεταφέρουν με τη βία στο στρατόπεδο.

Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha afirmación es falsa. Asimismo, se informa que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento. Hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento. Las investigaciones, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas. Continuaremos informando conforme el debido proceso lo permita. — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

Στρατόπεδα εξόντωσης και σε άλλες περιοχές

Παρόμοια ευρήματα καταγράφονται πλέον και σε γειτονικές πολιτείες. Στην πολιτεία Ναγιαρίτ, η τοπική εισαγγελία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό αντίστοιχης ιδιοκτησίας στον δήμο Χαλίσκο, με την εισαγγελέα Ελβία Λουντμίλα Ερέδια να την περιγράφει ως «κέντρο εξόντωσης μέσω καύσης» με τη χρήση αυτοσχέδιων φούρνων και μεταλλικών βαρελιών.

Ενώ η Γενική Εισαγγελία διατηρεί ανοιχτές τις δικογραφίες για σχεδόν 50 συλληφθέντες, οι οικογένειες των εξαφανισμένων απαιτούν την πλήρη ταυτοποίηση όλων των οστικών υπολειμμάτων για να μάθουν την αλήθεια για την τύχη των ανθρώπων τους.