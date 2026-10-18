«Σαν έτοιμος από καιρό»: Ο Ιάπωνας διπλωμάτης που μιλά άπταιστα ελληνικά αποχαιρετά την Ελλάδα με Καβάφη (vid)

Με συγκίνηση και στίχους του Καβάφη αποχαιρετά την Ελλάδα ο Τακάακι Νεμότο. Ο Ιάπωνας διπλωμάτης επιστρέφει στην πατρίδα του μετά από τέσσερα χρόνια στην Αθήνα.

Με στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη και ένα μήνυμα γεμάτο συγκίνηση αποχαιρέτησε την Ελλάδα ο Τακάακι Νεμότο, ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα, ο οποίος ολοκλήρωσε τέσσερα χρόνια διπλωματικής παρουσίας στην χώρα μας. Λίγο πριν επιστρέψει στην χώρα του, αποχαιρέτησε τους Έλληνες και τους ευχαρίστησε που τον υποδέχτηκαν με θερμότητα και φιλοξενία, εκφράζοντας ταυτόχρονα και την επιθυμία του να συνεχίσουν οι δύο χώρες την στενή συνεργασία μεταξύ τους.

Το αντίο με στίχους του Καβάφη

Μιλώντας σε άπταιστα ελληνικά, ο Ιάπωνας διπλωμάτης επέλεξε να συνοδεύσει το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του με μερικούς στίχους από το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον. «Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρραλέος, αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που χάνεις», ανέφερε, παραπέμποντας στους στίχους του μεγάλου Έλληνα ποιητή για να εκφράσει τα συναισθήματά του μπροστά στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου της ζωής του.

Ο Τακάακι Νεμότο εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους Έλληνες πολίτες, τους φίλους και τους συνεργάτες του, οι οποίοι, όπως σημείωσε, τον περιέβαλαν με καλοσύνη, ευγένεια και φιλοξενία κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όπως άφησε να εννοηθεί, επιστρέφει στην Ιαπωνία έχοντας τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις από την Ελλάδα βαθιά χαραγμένες στην καρδιά του.

Το μήνυμα για τις σχέσεις Ελλάδας - Ιαπωνίας

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο απερχόμενος διπλωμάτης αναφέρθηκε και στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιαπωνία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα συνεχίσουν να ενισχύονται τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, καλωσόρισε τη διάδοχό του, Γιόκιο Μαετζίμα, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική συνάδελφο με βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας, ενώ ζήτησε από τους Έλληνες να της προσφέρουν την ίδια εμπιστοσύνη και στήριξη που έλαβε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα.

Ο Τακάακι Νεμότο ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια σύντομη, θερμή ευχή προς όσους γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί τους στην Ελλάδα: «Να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση». Έπειτα από τέσσερα χρόνια στην Αθήνα, ο Ιάπωνας διπλωμάτης επιστρέφει στην πατρίδα του, αφήνοντας πίσω του ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα που συνδέει τη διπλωματική του διαδρομή με την αγάπη του για την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία.

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