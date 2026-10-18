Κίνα: Παρουσίασε ανθρωποειδές ρομπότ 4 μέτρων που σηκώνει έως 500 κιλά (vid)

Με ύψος 4 μέτρα, βάρος 1,2 τόνους και 41 αρθρώσεις, το Neo1 σχεδιάστηκε για επικίνδυνες βιομηχανικές εργασίες, από ορυχεία έως πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων που ζυγίζει περίπου 1,2 τόνους παρουσίασε η κινεζική εταιρεία NeodraDynamics στην Διεθνή Βιομηχανική Έκθεση της Κίνας για το 2026. Το Neo1 έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει εργασίες υψηλού κινδύνου και ιδιαίτερα απαιτητικές βιομηχανικές αποστολές, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι μπορεί να σηκώσει έως και 500 κιλά χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια.

Το εντυπωσιακό μέγεθός του δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό του,, μιας και το ρομπότ διαθέτει 41 βαθμούς ελευθερίας που επιτρέπουν την ευκολότερη κίνηση των αρθρώσεών του, συνδυάζοντας ταυτόχρονα υδραυλικά συστήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες, σε μια προσπάθεια να συνδυαστούν η υψηλή δύναμη με την ακρίβεια.

Από ορυχεία έως πυρηνικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με τη NeodraDynamics, το Neo1 προορίζεται για εργασίες που είναι επικίνδυνες, εξαντλητικές ή δύσκολες για τους ανθρώπους. Στις πιθανές εφαρμογές του περιλαμβάνονται η μεταφορά βαρέων υλικών σε λιμάνια και ορυχεία, οι εργασίες συναρμολόγησης, η συντήρηση πυρηνικών εγκαταστάσεων, η μεταφορά πυρηνικού καυσίμου και οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά από καταστροφές.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης εφαρμογές σε υποθαλάσσιες επιχειρήσεις και κατασκευαστικά έργα σε μεγάλα υψόμετρα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το ρομπότ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες, με εύρος θερμοκρασιών από -50 έως 250 βαθμούς Κελσίου και δυνατότητα χρήσης σε βάθη έως και 10.000 μέτρων. Αναφέρονται ακόμη αντοχή στην ακτινοβολία, τη σκόνη και τους κραδασμούς, χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να το καταστήσουν χρήσιμο σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα.

Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτές αποτελούν ισχυρισμούς της εταιρείας και δεν συνοδεύονται, στην παρουσίαση, από αναλυτικά στοιχεία ανεξάρτητων δοκιμών που να επιβεβαιώνουν την απόδοση του ρομπότ σε όλες αυτές τις συνθήκες.

A true super-humanoid hero I first saw Neo1 at WRC 2026 and was genuinely impressed. The 4-meter, 1.2-ton humanoid from Beijing-based NeodraDynamics has returned at CIIF 2026. Neo1 is built for 4D work-- heavy assembly, deep-sea operations, port and mine material handling, nuclear facility maintenance and fuel transfer, emergency rescue, and high-altitude construction...These are dangerous, dirty, high-intensity jobs it is designed to take on in place of people. It uses a hydraulic-electric hybrid drive with 41 active DoF-- 39 hydraulically actuated joints and two electrically driven forearm rotations. Each arm is rated for a 300 kg payload, with a combined two-arm payload of 500 kg. Its dexterous hands claim 500 kgf of grip force and 0.01 mm fingertip precision, while the arms have a 1.7-meter working radius. Neo1 is also designed for extreme environments, with claimed operating temperatures from −50°C to 250°C and depths of up to 10,000 meters, alongside tolerance to radiation, dust and vibration. NeodraDynamics is bringing Neo1 into JD Industrial’s supply chain and industrial sites to test how it performs in real-world applications. October 17, 2026

Η δύναμη, η ακρίβεια και τα ερωτήματα για την λειτουργία

Το Neo1 διαθέτει δύο βραχίονες με ονομαστική ικανότητα μεταφοράς φορτίου 300 κιλών ο καθένας, ενώ η συνδυασμένη ικανότητα ανύψωσης με τα δύο χέρια φτάνει, σύμφωνα με την εταιρεία, τα 500 κιλά. Οι βραχίονες έχουν ακτίνα εργασίας 1,7 μέτρων, ενώ τα ειδικά χέρια του φέρονται να προσφέρουν δύναμη λαβής 500 κιλών και ακρίβεια στα άκρα των δακτύλων έως 0,01 χιλιοστά.

Το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή του Neo1 σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο την ένταξη του ρομπότ στην με στόχο την ένταξη του ρομπότ στην εφοδιαστική αλυσίδα και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ώστε να αξιολογηθεί η πρακτική του χρησιμότητα. Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα: δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως ο τρόπος μετακίνησής του, ο βαθμός αυτονομίας του, το κατά πόσο απαιτείται συνεχής ανθρώπινος χειρισμός ή το χρονοδιάγραμμα για την εμπορική αξιοποίησή του.

Το Neo1 αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια εφαρμογής της ανθρωποειδούς ρομποτικής σε βαριές βιομηχανικές εργασίες. Το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πραγματικών εγκαταστάσεων θα εξαρτηθεί από τις δοκιμές που θα ακολουθήσουν και από την επιβεβαίωση των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η κατασκευάστρια εταιρεία.

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